Wild Wings begeistern: Rekord schon beim Training

1 Kam als erster aufs Eis, bekam den meisten Applaus und präsentierte stolz das Jubiläumstrikot: Torwart Joacim Eriksson. Foto: Wittmann

Zwar starten die Wild Wings erst in gut einem Monat in die neue DEL-Saison, die Euphorie ist aber schon jetzt riesig: Zum ersten öffentlichen Eistraining kam die Rekordzahl von 2500 Fans.









2500 Zuschauer – und dies nur zu einer Trainingseinheit: In Schwenningen sind die Fans nach der erfolgreichen vergangenen Saison, die den Schwänen das Play-off-Viertelfinale bescherte, bereits heiß wie nie. „Es ist schon beeindruckend was hier los ist, die Fans sind schon jetzt bereit“, freute sich Wild-Wings-Fanbeauftragter Wolfgang Jack am Freitagabend beim ersten öffentlichen Eistraining, das am Neckarurspung Kultcharakter besitzt.