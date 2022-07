1 Wild-Wings-Athletik-Trainer Hendrik Kolbert (rechts) beobachtet Tylor Spink bei einer Übung mit der Langhantel. Auch Peter Spornberger (links) schaut zu. Foto: Annika Geiger

Die Spielergruppe der Wild Wings, die gemeinsam das Sommertraining vor Ort absolvierte, hat ihr Programm vor dem ersten Eistraining am Montag erfolgreich abgeschlossen.















Seit Mai absolvierten rund 15 Spieler der Wild Wings das Sommerprogramm in der Helios-Arena unter der Regie von Athletik-Coach Hendrik Kolbert. In den vergangenen Tagen, als auch die externen Spieler in Schwenningen eingetroffen waren, wurden abschließend noch vor dem ersten Eistraining, das am Montag stattfindet, die obligatorischen Leistungstests durchgeführt.

Die Inhalte der Fitness-Tests

Hendrik Kolbert erklärt die Leistungstests: "Wir haben eine ganze Testbatterie aus verschiedenen Übungen. Zu allererst schauen wir hier auf die Körpermaße, das Körpergewicht und das Körperfett des jeweiligen Spielers. Diese Werte kennen wir meistens aber schon. Danach wird Explosivität und Schnelligkeit getestet, bevor die Jungs im dritten Schritt diverse Kraftübungen wie Klimmzüge, Bankdrücken und einbeinige Kniebeugen meistern müssen. Ein abschließender Fahrradtest hilft uns zur Bestimmung der sauerstoffbasierten Ausdauerleistungsfähigkeit." Auf dem Ergometer gehen die Spieler absolut an ihr kräftemäßiges Limit. Begonnen wird mit 150 Watt Widerstand, alle drei Minuten erfolgt die nächste Stufe. Viele Spieler schaffen dann auch die 450-Watt-Ebene.

Hendrik Kolbert hat selbst viele sportlichen Talente

Hendrik Kolbert, der selbst sehr vielseitig Sport treibt – vom Laufen über Tennis und auch im Winter Skifahren – berichtete nach den absolvierten Tests von einem sehr guten Leistungsstand der Spieler. "Im Großen und Ganzen bin ich wieder zufrieden."

Immer wieder Neuerungen im Sommertraining

Von Jahr zu Jahr verändert Hendrik Kolbert die Inhalte des Sommertrainings. "In diesem Frühjahr legten wir großen Wert auch auf noch mehr Übungen, die der Verletzungsvorbeugung dienen." Außerdem erstellt der Wild-Wings-Coach auch sehr individuelle Trainingspläne für die Spieler. "Es geht darum, noch vorhandenes Verbesserungspotenzial bei jedem einzelnen weiter herauszukitzeln."

Neben dem Eistraining wird Konditionsarbeit noch gesteigert

Eigentlich möchte Hendrik Kolbert keine Spieler aus seiner toll harmonierenden Sommertrainings-Gruppe herausstellen, aber dieses Mal macht er doch eine Ausnahme: "Peter Spornberger und auch Tylor wie Tyson Spink haben – auffällig – im physischen Bereich noch einmal einen großen Schritt nach vorne geschafft."

Auch wenn die Wild Wings nun überwiegend ab Montag wieder auf dem Eis trainieren, nimmt das Athletik-Training natürlich weiterhin einen großen Teil der Saisonvorbereitung ein. "Wir werden die Intensität im physischen Bereich in den kommenden Wochen im Fitnessraum sogar noch steigern", verrät Hendrik Kolbert.

Chefcoach Harold Kreis zeigt sich sehr angetan

Auch Chefcoach Harold Kreis hat in den vergangenen Tagen die Arbeit von Hendrik Kolbert ausdrücklich gelobt: "Es war optimal, wie er mit dieser Gruppe hier in den vergangenen Monaten gearbeitet hat."