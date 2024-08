Härtetests für die Schwenninger am Wörthersee

1 Coach Steve Walker (Mitte) will im Trainingslager, dass die Mannschaft um Sebastian Uvira (rechts) und Neuzugang Jordan Murray zusammenwächst. Foto: Heinz Wittmann

Die Wild Wings beziehen von Dienstag bis Samstag ein Trainingslager in Klagenfurt. Am Wörthersee testen die Schwenninger gegen Gastgeber Klagenfurt, Wolfsburg und Wien.









Die Schwenninger Wild Wings sind in diesem Jahr nicht beim Bodensee-Cup im schweizerischen Kreuzlingen dabei, halten stattdessen erstmals ihr Trainingslager am Wörthersee ab. Am Dienstag macht sich das Team von Coach Steve Walker auf die knapp 700 Kilometer lange Reise von Villingen-Schwenningen nach Österreich.