1 Die neue Eiszeit naht. Für die DEL – hier Wild-Wings-Angreifer Alex Karachun (rechts) – geht es am 19. September los. Foto: Eibner

Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke lobt die Arbeit der Verantwortlichen. Die neue Saison beginnt am 19. September. Am Freitag kommt der neue Spielplan.









Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet am 19. September mit unveränderter Besetzung in 31. Saison. An diesem Freitag wird der neue Spielplan veröffentlicht.