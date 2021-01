Wild Wings Adler beenden Schwenninger Serie

Auch der gerade von der Strafbank gekommene Darin Olver (24.) kam nicht am Mannheimer Routinier vorbei – genauso Jamie MacQueen (30.) beim zweiten Schwenninger Powerplay. Zudem hatte Christopher Fischer (31.) Pech mit einem Pfostentreffer. Auf der anderen Seite zeigte Cerveny in einem längst ausgeglichenen Spiel gegen Markus Eisenschmid (35.) seine Klasse. Doch den Handgelenkschuss von Adler-Torjäger David Wolf (37.) konnte Schwenningens Backup nicht entschärfen. Torschütze Boaz Bassen glaubte dennoch an eine Wende im Schlussdrittel: "Wir müssen aber mehr Torschüsse abgeben."

Andreas Thuresson (42.) gab den 14. davon ab, doch der am Donnerstagabend starke Endras war auf dem Posten. Anschließend blieb auch die dritte Überzahlmöglichkeit ungenutzt. Die Wild Wings gaben weiter Gas, Boaz Bassen (52.) und Tyson Spink (53.) vergaben Großchancen zum erneuten Anschlusstreffer. Dieser gelang Tyson Spink (57.), der eine perfekte Vorlage von Bruder Tylor in Überzahl ausgenutzt hatte. 74 Sekunden vor dem Ende ersetzte Coach Sundblad Goalie Cerveny durch einen sechsten Feldspieler. Als aber MacQueen 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene die letzte Chance vergeben hatte, war klar, dass die Schwenninger im fünften Saisonspiel die erste Niederlage einstecken müssen, die Rekordjagd erst einmal beendet ist. Doch auch auf dieser Leistung können die Wild Wings aufbauen.

"Wir haben im letzten Drittel viel Druck gemacht, hätten den Ausgleich verdient gehabt", ärgerte sich der Schwenninger Marius Möchel über die knappe Niederlage. "Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt. Kompliment an meine Mannschaft, die heute in einem super Spiel Gas gegeben hat", freute sich dagegen Adler-Bändiger Pavel Gross über den Sprung seines Teams an die Tabellenspitze.

Übrigens – Neuzugang Craig Schira wurde positiv auf COVID-19 getestet. Der Stürmer habe bislang aber keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt.

Adler – Wild Wings 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). Tore: 1:0 Loibl (5:06), 2:0 Plachta (11:05), 2:1 Bassen (11:38), 3:1 Wolf (36:35/5:4), 3:2 Tyson Spink (56:47/4:5). Strafen: Adler 8 – Wild Wings 6. Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Berlin), André Schrader (Bochum). Zuschauer: 0.