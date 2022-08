1 Die Schwenninger Spieler freuen sich über eine tolle Zuschauerkulisse beim öffentlichen Eistraining am Freitag. Foto: Roland Sigwart

Unglaublich. Trotz Ferienzeit, großer Sommerhitze und den gleichzeitigen Spielen des FC 08 Villingen und Bayern München strömten 2000 Wild-Wings-Fans zum öffentlichen Training am Freitagabend.















Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuten sich die Schwenninger Anhänger riesig auf das Comeback ihrer liebgewonnen Traditionsveranstaltung.

Der neue Wild-Wings-Coach Harold Kreis war nicht der einzige im Schwenninger Kader, der dieses Event zum ersten Mal erlebte. Und dem Trainer war bei der Präsentation seines Teams anzusehen, wie er die tolle Stimmung in der Helios-Arena richtig genoss.

Wettbewerb der Fähigkeiten

Nachdem die Mannschaft und der Trainerstab vorgestellt worden waren, ging es los mit "the skills competition" – dem Wettbewerb der Fähigkeiten. Die Wild Wings wurden in drei Mannschaften (blau-weiß-rot) aufgeteilt. Es gab eine Punktewertung.

Zunächst mussten Johannes Huß und Co. mit der Scheibe durch einen Parcour mit Pucks, Bierkästen und Querbalken dribbeln. Die Zuschauer beobachteten gespannt die technischen Fähigkeiten ihrer Lieblinge, wobei besonders die Neuzugänge Sebastian Uvira und Brandon De Fazio hier hervorstachen.

Coach Harold Kreis genießt das Programm und die Fannähe sehr

Als nächstes wurde die Pass-Präzision gefordert, danach gab es ein Penaltyschießen, bei dem nach gefühlten 15 erfolglosen Versuchen Peter Spornberger als erster Spieler traf. Abgerundet wurde der Wettbewerb mit einem Turnier mit drei Spielen.

Und Harold Kreis? Er strahlte am Ende des Wettbewerbs weiterhin: "Nach einer ersten intensiven Trainingswoche hatten die Jungs bei dieser Einheit vor den Fans richtig Spaß und haben alles gegeben."

Schwennnger gehen in Ruhe die Suche nach Calof-Ersatz an

Die Schwenninger Spieler dürfen am Wochenende etwas Freizeit genießen, ab Montag geht es mit der Vorbereitung weiter. Am Dienstag, 16. August, steht in Freiburg das erste Testspiel an.

Inzwischen geht die Suche für Sportdirektor Christof Kreutzer nach einem Ersatz des kurzfristig abgesprungenen Angreifers Andrew Calof weiter. "Wir werden jetzt aber nichts übers Knie brechen. Der neue Spieler sollte exakt spielerisch wie charakterlich gut zu uns passen", betont Christof Kreutzer.