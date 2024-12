1 Bei ihrem kürzlich Besuch besichtigte die Familie Kreuzberg mit Anhang auch Schloss Weitenburg. Mit auf dem Foto Schlossherr Max-Richard Freiherr von Raßler (links), Michael Scheurer (Dritter von links) und Vertreter des „Liederkranzes“ mit dem Vorsitzenden Roland Schneider (mit blauer Jacke). Foto: Hermann Nesch

Die „Wild Voices“ weilten vor anderthalb Jahren fünf Tage zur Katastrophenhilfe im Ahrtal. Die Partnerfamilie besuchte nun das Jubiläumskonzert des A-cappella-Chores.









Auch wenn schon zweieinhalb Jahre ins Land gegangen sind, erinnert man sich noch an die schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde die Region in Rheinland-Pfalz von einer der schlimmsten Naturkatastrophen mit über 180 Todesopfern, davon allein 133 im Ahrtal, heimgesucht.