2 Eine undatierte Aufnahme von Adolf Hitler. Foto: (dpa)

Kaum zu glauben, aber wahr: Wikipedia listet Adolf Hitler weitehrin als Ehrenbürger von Hirsau auf. Und das ist auch nicht mal falsch, denn dem Diktatur wurde die Ehrenbürgerwürde in Hirsau nie aberkannt. Ein renommierter Historiker fordert die Stadt Calw nun zum Handeln auf.

Calw-Hirsau - Man kann nicht gerade sagen, dass sich Karl Greiner in guter Gesellschaft befindet. Der 1882 in Hirsau geborene und dort auch 1971 verstorbene Heimatforscher ist eine von zwei Personen, die in der Online-Enzyklopädie Wikipedia als Ehrenbürger von Hirsau aufgelistet ist. Die andere Person: Adolf Hitler. Genau wie 4000 andere Kommunen in Deutschland hatte Hirsau den Diktator nach der Machtergreifung 1933 zum Ehrenbürger ernannt. Ein symbolischer Akt, den manche Kommunen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ebenso symbolisch rückgängig gemacht haben. Nicht so allerdings in der Stadt Calw, wo Hitler sowohl in Calw als auch in Hirsau zum Ehrenbürger ernannt und dies nie rückgängig gemacht wurde.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen