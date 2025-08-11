Wikinger in Altensteig: Schlauer Junge besteht im Schlossgarten Abenteuer

Der Altensteiger Schlossgarten wurde zur Bühne: Das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald führte dort „Wickie und die starken Männer“ auf.
Jedes Jahr im Sommer inszeniert das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald ein Kinderstück und geht damit auf Tournee. „Die Biene Maja“, „ Meister Eder und sein Pumuckl“, „Das Urmel aus dem Eis“ und andere, kleinere und mittlere Produktionen sorgen jedesmal aufs Neue für fröhliche Gesichter, herzhaftes Lachen und Mitfiebern bei spannenden und spektakulären Aktionen.