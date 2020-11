wiha Panthers Team erkämpft sich Sieg gegen Leverkusen

In der Starting-Five der Gastgeber standen Shaun Willett, Kevin Bryant, Ivan Mikulic, Robin Jorch und Rytis Pipiras. Die Panthers überraschten Leverkusen mit einer Rochade: Rytis Pipiras spielte als Power Forward – Shaun Willett agierte dieses Mal als Small Forward. Die Gastgeber erwischten einen denkbar schlechten Start, schafften erst nach 4:50 Minuten ihre ersten Feldpunkte und lagen nach acht Minuten mit 9:17 hinten. Diesem Zwischenstand ließen die Panthers aber im ersten Viertel mit einem 9:0-Lauf einen starken Endspurt folgen. Mit 18:18 ging es in den zweiten Abschnitt.

In diesem zeigten sich die Neckarstädter in der Defense im Vergleich zur Partie in Karlsruhe wieder verbessert. Positiv war auch, dass sich die Scorer-Ausbeute bei den Hausherren insgesamt auf viele Schultern verteilte und vor allem auch Center-Back-up Felix Edwardsson für den zu früh foulbelasteten Robin Jorch einen tollen Job machte. Bis zur Pause (41:40) verlief die Partie weiter ausgeglichen, weil auch im Spiel der Leverkusener Licht und Schatten zu verzeichnen waren.