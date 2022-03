1 Ein Sinnbild des Abends: Panthers-Guard David Cohn wird von Trierer Gegenspielern umzingelt. Foto: Roland Sigwart

Die wiha Panthers Schwenningen haben ihr Heimspiel gegen die Gladiators Trier mit 75:103 verloren. Für das Team von Headcoach Alen Velcic war es die dritte Niederlage in Serie. Am Sonntag geht es zum ProA-Schlusslicht nach Ehingen.















Link kopiert

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer in der Schwenninger Deutenberghalle eine sehr zähe Partie, was vor allem den vielen Fouls der Gäste aus Trier geschuldet war. Das Team von Alen Velcic erwischte dennoch den etwas besseren Start und führte nach knapp drei Minuten mit 11:7. Aber auch Trier war in der Offensive ständig gefährlich, hatte eine gute Feldwurfquote vorzuweisen und blieb so voll in der Partie. Das erste Viertel endete mit einer knappen 25:24-Führung für die Panthers.

13-Punkte-Rückstand zur Halbzeit

Wie schon bei den letzten Duellen mit den Gladiators waren die Schwenninger auch an diesem Freitagabend wieder an den Brettern unterlegen. In der ersten Halbzeit schnappten sich die Gäste ganze 22 Rebounds, während die Panthers nur bei 16 standen. So gelang es Trier, im zweiten Viertel einen starken Lauf zu starten und eine deutliche 53:40-Halbzeitführung zu übernehmen.

Comeback will nicht gelingen

Nach dem Seitenwechsel schafften es die Gastgeber immer wieder, ein paar gute Angriffe in Folge zu setzen und den Rückstand zu verkürzen. Allerdings fehlte es noch an der nötigen Konstanz, wodurch die Gladiators ein ums andere Mal kontern und ihr Polster wieder aufbauen konnten. Mit der Schlusssirene des dritten Viertels traf der starke Parker Van Dyke einen Wurf zum 77:61 aus Sicht der Gäste.

Offensive Schwierigkeiten

Schon in den ersten Minuten des letzten Spielabschnitts waren die Trierer sichtlich bemüht, für die Vorentscheidung zu sorgen. Die Panthers schafften es zunächst, den Gegner nicht noch weiter enteilen zu lassen, konnten allerdings den Rückstand auch nicht nennenswert verkürzen. Velcics Team tat sich sehr schwer, am offensiven Ende des Parketts gegen die solide Gladiators-Defense zu hochprozentigen Würfen zu kommen.

Cohn und Austin beste Werfer

Am Ende war auf der Anzeigetafel der Deutenberghalle eine verdiente 75:103-Niederlage für die Panthers abzulesen. David Cohn (18 Punkte) und Waverly Austin (17) waren die besten Scorer auf Schwenninger Seite. Für die siegreichen Gäste wussten vor allem die beiden Guards Van Dyke (18) und Garai Zeeb (15) zu überzeugen.

Ehingen und Kirchheim warten

Für die Panthers geht es am Sonntag (17 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht Ehingen im Programm weiter.

Übrigens: Am kommenden Mittwoch (9. März, 19.30 Uhr) haben die Panthers ihr nächstes Nachholspiel daheim gegen Kirchheim. Die Nachholpartie in Itzehoe wurde auf Donnerstag, 7. April (19.30 Uhr) gelegt. Damit können die Panthers danach in Norddeutschland bleiben, denn am Samstag, 9. April, findet für die Schwenninger ihr letztes Hauptrundenspiel in Bremerhaven statt.