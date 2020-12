wiha Panthers Schwenningen Nach klarer Niederlage Blick nach vorne

Alen Velcic zählt gewiss nicht zu den Menschen, die nach so einem am Ende enttäuschenden Auftritt seines Teams gegen Jena nun tagelang ins Grübeln geraten. Selbstzweifel sind bei den Panthers auch nicht angebracht. Die neue Mannschaft besitzt viel Potenzial, kann dieses aber bislang in dieser ProA-Saison nur phasenweise umsetzen. Die erste Halbzeit gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Jena war aus Sicht der Gastgeber mit dem 34:35- Zwischenstand (vor allem in der Defense) absolut in Ordnung. In den letzten Minuten des dritten Viertels kamen die Neckarstädter dann von ihrem Weg ab, hatten in der Offense gegen eine nun taktisch veränderte Defense der Ostdeutschen einige Probleme und waren nach dem ersten großen Rückstand im Spiel mental nicht mehr in der Lage, das Ding noch abzufangen. Pech kam auch noch hinzu. Point Guard Nate Britt erlitt Platzwunden im Gesicht und musste ebenso früher aus dem Spiel wie der ausgefoulte Rytis Pipiras, der allerdings am Samstag auch nicht seinen besten Tag erwischte.

Jorch fordert "Coolness"