1 Panthers-Coach Alen Velcic (Mitte) setzt auf eine gute Leistung seiner Mannschaft am Samstag in Jena. Foto: Michael Kienzler

Der Titelfavorit aus Thüringen sicherte sich erst vor einer Woche den Klassenerhalt in der ProA. Die Schwenninger wollen mit ihrem kleinen Kader alles geben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Basketball ProA geht es für die wiha Panthers Schwenningen als feststehender Absteiger letztmals in dieser Saison auswärts. Am Samstag (19 Uhr) tritt die Mannschaft von Coach Alen Velcic bei den Medipolis Jena an.

In den vergangenen Wochen haben sich die wiha Panthers trotz einer kleinen kleiner Spielerrotation achtbar geschlagen.

Die Sicht der Panthers

Doch mit nur sechs oder sieben Spielern im Kader zeichnete sich in den Partien immer zum Ende hin ein enormer Kraftverschleiß bei den Neckarstädtern ab, aufgrund dessen die Mannschaft dann nicht mehr in der Lage war, meist gute Leistungen in Erfolgserlebnisse umzumünzen.

Der letzte Schwenninger Sieg liegt bereits zweieinhalb Monate zurück.

Die letzte Chance auf einen Auswärtssieg in dieser Saison bietet sich für die Raubkatzen nun bei einer Mannschaft, die vor Saisonbeginn als klarer Titelfavorit galt. Doch trotz hohem Etat, großen Ambitionen und qualitativ sehr hochwertigem Kader entwickelte sich die Spielzeit in Jena ganz anders als erwartet.

Die Lage in Jena

Erst mit dem 69:89-Auswärtssieg in Trier konnten die Thüringer am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt sicherstellen.Zwischenzeitlich mussten auf der Trainerposition Domenik Reinboth und Marius Linart weichen.

Seit Anfang Februar hat mit Michael Mai (früher Bremerhaven) ein sehr erfahrener Übungsleiter das Ruder bein den Thüringern übernommen.

Mit Routiniers wie Shaquille Hines, Carlton Guyton, Brandon Thomas und dem während der Saison aus Weißenfels verpflichteten Sergio Kerusch verfügt Jena über Akteure mit der Erfahrung von über 500 Erstligapartien.

Überragender Brandon Thomas

Angesichts des ausbleibenden Teamerfolgs geht völlig unter, dass der mittlerweile 38-jährige Brandon Thomas eine grandiose Saison spielt. Seine durchschnittlich 11,8 Punkte pro Spiel erzielt der Small Forward mit absoluten Traumquoten. Der gebürtige Amerikaner verwandelt 40,4 Prozent seiner Dreipunktewürfe, weist eine 50,5 prozentige Trefferquote aus dem Feld auf und netzt 90,6 Prozent an der Freiwurflinie ein.

Alen Velcic blickt voraus

Panthers-Coach Alen Velcic blickt auf das Spiel am Samstag: „Jena verfügt über einen qualitativ bärenstarken Kader, konnte das vorhandene Potenzial in dieser Saison aber viel zu selten abrufen. Wenn es ihnen in ihrem letzten Heimspiel gelingt, eine Top-Leistung abzurufen, wird es natürlich sehr schwer für uns. Aber wir fahren gut vorbereitet nach Jena und werden trotz unseres kleinen Kaders unser Bestes geben.“