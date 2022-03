1 Point Guard Demarkus Stuckey (rechts) zeigte in Abwesenheit des angeschlagenen David Cohn eine gute Leistung beim Sieg der Panthers über die Kirchheim Knights. Foto: Roger Müller

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnten die wiha Panthers Schwenningen im Nachholspiel gegen die Kirchheim Knights endlich wieder einen Erfolg feiern. Beim 91:78-Heimsieg waren sie über die gesamte Spielzeit hinweg das bessere Team.















Link kopiert

In Abwesenheit des angeschlagenen Spielmachers David Cohn musste Panthers-Coach Alen Velcic für dieses Nachholspiel personell umstellen. Demarkus Stuckey nahm Cohns Rolle als Starting Point Guard ein, außerdem standen Chris Frazier, Raiquan Clark, Grant Sitton und Waverly Austin von Beginn an auf dem Parkett.

Sehr guter Start

Vor heimischer Kulisse erwischten die Panthers im ersten Durchgang einen richtig guten Start. Nachdem die Gäste aus Kirchheim einen frühen 3:7-Rückstand beim Stand von 11:12 wieder fast ausgeglichen hatten, starteten die Panthers einen starken Lauf und beendeten das erste Viertel mit einer verdienten 22:11-Führung. Dabei trafen die Panthers neun ihrer ersten 13 Würfe aus dem Feld.

Auch im zweiten Viertel stark

Auch zu Beginn des zweiten Viertels präsentierten sich die Gastgeber sehr stabil und vor allem in der Offensive zielstrebig. In den folgenden Minuten bauten sie – angeführt von Stuckey und Clark – die Führung noch weiter aus. Beim 34:14 nach knapp 15 gespielten Minuten hatten sie erstmals ein 20-Punkte-Polster. Bis zum Ende der ersten Halbzeit schafften es die Knights allerdings, den Rückstand kontinuierlich zu verkürzen. Beim Stand von 46:29 aus Sicht der Panthers ging es für die beiden Mannschaften in die Kabine.

28 Punkte für Raiquan Clark

Die Schwenninger machten im dritten Viertel genau da weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten. Vor allem Top-Scorer Raiquan Clark, eigentlich nicht als brandgefährlicher Schütze bekannt, hatte an diesem Abend ein extrem heißes Händchen von hinter der Dreierlinie. Der 26-jährige US-Amerikaner traf vier Dreier und beendete das Spiel mit satten 28 Zählern. Die Panthers beendeten das dritte Viertel mit einer souveränen 70:51-Führung.

Stuckey vertritt Cohn exzellent

Die 369 Zuschauer in der Schwenninger Deutenberghalle sahen auch im letzten Spielabschnitt kaum Anstalten auf ein Comeback der Kirchheimer. Knapp sechs Minuten vor dem Ende kamen die Gäste nochmals auf zwölf Punkte heran (62:74), doch die Panthers ließen nichts mehr anbrennen. Cohn-Vertreter Demarkus Stuckey hatte auch in der Schlussphase die Fäden des Schwenninger Spiels in der Hand. Der 26-Jährige zeigte mit zwölf Punkten und 14 Assists eine starke Leistung. Am Ende gewannen die Panthers hochverdient mit 91:78.