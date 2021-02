Wiha Panthers Coach Velcic machen Rebounds weiter Kopfzerbrechen

Mit einem 23:17 im Schlussabschnitt machten die Panthers dies aber wett. Sehr erfreulich war bei den Panthers die Dreierquote mit starken 52 Prozent – unterirdisch jedoch – wie zuletzt in Trier auch – die verlorenen Rebound-Duelle mit 24:34. "Wenn unser Nate Britt als schmächtigster Spieler noch die beste Rebound-Statistik aufweist (6 gewonnen), dann stimmt natürlich hier etwas nicht", so Alen Velcic. Doch der Panthers-Coach ist zuversichtlich, "dass wir dieses Problem schnell wieder in den Begriff bekommen. Es ist auch eine mentale Geschichte". Und noch ein weiteres erfreuliches Zwischenfazit von Velcic vor dem attraktiven Heimspiel gegen Heideberg (Samstag, 18 Uhr): "Wir haben menschlich eine ganz tolle Truppe beisammen. Die Jungs arbeiten hart daran, dass unser Spiel immer besser wird." Und sie freuen sich auf das Top-Team aus Heidelberg: "Es wird eine tolle Herausforderung", so der Coach.