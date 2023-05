1 Der bisherige Panthers-Coach Alen Velcic macht sich in diesen Tagen viele Gedanken über die Vergangenheit – aber auch über die Zukunft des Schwenninger Basketballs. Foto: Michael Kienzler

Der bisherige Panthers-Coach zeigt sich selbstkritisch, macht aber auch der Liga Vorwürfe. In der ProA fehlte es den Schwenningern insgesamt an Manpower und Geld.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor einer Woche endete die vierjährige Zeit der wiha Panthers Schwenningen in der ProA nach einer völlig aus dem Ruder geratenen Saison 2022/23. Coach Alen Velcic wirkt an diesem Freitagvormittag gefasst. Er blickt zurück auf die vergangenen Jahre, sieht konkrete Ursachen für den Abstieg. Ob die Panthers tatsächlich einen Neuanfang in der ProB schaffen können, ist offen. Genauso spannend ist die Frage, ob der „Macher“ des Schwenninger Basketballs dann beim Neuaufbau dabei ist oder nicht.