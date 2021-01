Wiha Panthers 77:65-Sieg beim Play-off-Mitkonkurrenten Trier

Viel an den Kräfteverhältnisen änderte sich im zweiten Viertel nicht. Die Panthers stellten die Offense der Gladiators weiterhin vor einige Probleme, profitierten aber auch davon, dass Triers Angriffsspiel insgesamt viel zu statisch und schlecht strukturiert war. Die Schwenninger zeigten dazu in der ersten Halbzeit vorne eine ordentliche Dreierquote mit 46 Prozent. Den erstmaligen Ausgleich der Moselstädter (24:24/15.) konterten die Gäste mit ihrer 34:32-Führung beim Pausengang.

Im dritten Viertel zeigten die Gastgeber einige Minuten lang ihre beste Phase, verschafften sich Vorteile bei den Offensiv-Rebounds und führten (25.) mit 44:41. Doch die Panthers zeichnete an diesem Abend auch aus, dass sie in engen Situationen immer die entsprechende Antwort parat hatten. Nach dem dritten Viertel lagen sie mit 58:54 vorne. Wichtig war en am Ende des dritten Viertels die zwei Dreier von Rytis Pipiras und gleich zu Beginn der Schlussabschnitts der Distanztreffer des starken Felix Edwardsson. In der zweiten Halbzeit drehte auch Point-Guard Nate Britt immer mehr auf. 6:15 Minuten vor dem Ende hatte sich das Schwenninger Team einen 14-Punkte-Vorsprung gegen spielerisch auch enttäuschende Trierer beim 68:54 erarbeitet. Damit brannte für Courtney Stockard (Schwenningens Top-Scorer mit 19 Punkten) und Co. nichts mehr an. Am Ende stand ein in dieser Saisonphase wichtiger 77:65-Sieg der Panthers. Besonders positiv war bei den Gästen ebenso, dass sie ihre Feldwurf-Quote – im Vergleich zur knappen Niederlage in Jena – von 38 Prozent auf erfreuliche 54 Prozent wieder hoch schrauben konnten. In Richtung Play-off-Qualifikation geht die Mannschaft Schritt für Schritt nun ihren erfolgreichen Weg weiter.