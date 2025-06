Schon vor dem offiziellen Start füllte sich das Festzelt rasch. Der Musikverein Wieslet eröffnete das Unterhaltungsprogramm, bevor die Orchestergemeinschaft Neuenburg Zienken übernahm.

Musiken unterhalten

Bei dem traditionellen Sternmarsch durch den Ort spielten der Musikverein Wieslet und die Orchestergemeinschaft gemeinsam auf. Zu den Klängen des „Badner-Liedes“ trafen die Musiker beim Festzelt ein, wo der Musikverein Wieslet den ersten Teil des Unterhaltungsprogramms übernahm.

Lesen Sie auch

Richtig viel los war beim Güggeli- Fest in Wieslet. Foto: Yvonne Rünzi

Am Dorfgemeinschaftshaus hatten sich schon zahlreiche Besucher eingefunden, wer sich ein Plätzchen sichern wollte, musste sich sputen. Für die kleinen Besucher hatten die Wiesleter eine Hüpfburg organisiert, die zahlreiche Kinder mit Begeisterung in Beschlag nahmen.Die Orchestergemeinschaft Neuenburg Zienken traf die richtigen Töne für einen entspannten und unterhaltsamen Samstagabend, der bis tief in die Nacht andauerte.

Die Güggeli waren sehr beliebt. Foto: Yvonne Rünzi

Am Sonntagmorgen eröffnete der Musikverein Tegernau den Frühschoppen, bevor die Trachtenkapelle Fröhnd übernahm.. Nicht nur die Temperaturen jenseits der 30 Grad brachten die Helfer ins Schwitzen – auch der Strom der Besucher, die bewirtet werden wollten, nahm schier kein Ende. Das Angebot, die knusprigen Güggel zuhause zu verspeisen, wurde liebend gern in Anspruch genommen. Der Musikverein war auf „Take away“ eingerichtet, oder „mir nämmes mit heim“ wie es auf alemannisch heißt.

Jeder wollte einen der Güggel haben – gerne auch „to go“. Foto: Yvonne Rünzi

350 Güggel hatte der Musikverein bestellt, wie Julia Hofmann berichtete. Nochmals ein paar mehr als im vergangenen Jahr, was sicher eine kluge Entscheidung war angesichts des reißenden Absatzes. Dazu gab es reichlich Grill- und Currywürste sowie Pommes. Für die süßen Gelüste stand dank der vielen Kuchenspenden ein beeindruckendes Buffet zur Auswahl.

Der Musikverein Wieslet wurde unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Wieslet und weiteren Helfern, ohne die das Fest nicht möglich gewesen wäre.

Jubiläum steht an

Mit dem erfolgreichen Güggeli-Fest kann der Musikverein gestärkt seinem Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen im nächsten Jahr entgegensehen.