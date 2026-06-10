„Wiesenwichtel“ Adelhausen: Rheinfelden hat jetzt einen Naturkindergarten

In Adelhausen ist am Mittwochmittag der erste städtische Naturkindergarten Rheinfeldens eingeweiht worden. Er trägt den Namen „Wiesenwichtel“.

„Das ist eine Betreuungsform, die in ihrer Art einzigartig ist und unser pädagogisches Angebot wunderbar ergänzt“, sagte Bürgermeisterin Kristin Fuchs in Gegenwart zahlreicher Gäste, die der offiziellen Eröffnung beiwohnten. Darunter viele Eltern und deren Kindergartenkinder, Vertreter der Stadt, so etwa Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und mehrere Amtsleiter sowie Gemeinderäte.

Besonders erfreut zeigte sich die Bürgermeisterin darüber, dass man zu der bereits bestehenden Spielgruppe und der Kinderbetreuung in Adelhausen nun auch eine Anschlussbetreuung für Kinder (Ü3) sicherstellen konnte.

Mehr als ein reiner Betreuungsort

Ein Naturkindergarten sei weit mehr als ein Ort der Betreuung, so Fuchs. Er sei ein Erlebnisraum, in dem die Natur selbst zum Lernfeld werde. Kinder könnten mit allen Sinnen entdecken, ausprobieren und staunen.

Sie erlebten Jahreszeiten, Wetter, Pflanzen und Tiere unmittelbar und sammelten dabei Erfahrungen, die kein Raum ersetzen könne, hielt die Bürgermeisterin fest.

OB Eberhardt dankt allen Beteiligten

Auf die dezentrale Bedeutung des Naturkindergartens wies zuvor Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hin und betonte, dass die Stadt dezentral vor Ort in Adelhausen dem Betreuungsbedarf gerecht werde. Dies bedeute auch Verlässlichkeit für die Kinder und deren Eltern. Dankesworte richtete er an all diejenigen, die an der Errichtung des Naturkindergartens mitgewirkt haben, so auch an die Grundstücksbesitzern, die ihre Flächen für die Einrichtung zur Verfügung gestellt haben. Mit einem Wichteltanz überraschten die Kita-Kinder die Gäste bei der Eröffnung des Naturkindergartens, der seit Mittwoch nun offiziell den Namen „Wiesenwichtel“ trägt.

Neue Leiterin für die „Wiesenwichtel“ gesucht

Der Naturkindergarten eröffnete zunächst mit einer Gruppe (20 Plätze). Seit Februar finden jeden Monat neue Eingewöhnungen statt. Bislang sind 16 Plätze belegt. Ausgelegt ist der Naturkindergarten für zwei Gruppen (40 Plätze).

Nach Auskunft der Stadt sollen in den kommenden Monaten die Strukturen und Abläufe festgelegt und dann auch schrittweise die Anzahl der betreuten Kinder erhöht werden.

Stelle wird ausgeschrieben

Noch nicht geregelt ist derweil die künftige Leitung des Naturkindergartens „Wiesenwichtel,“ denn bei der Eröffnungsfeier teilte die aktuelle Leiterin Sabrina Schulz mit, dass sie Ende dieses Monats die Einrichtung verlassen werde, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Nach Auskunft von Bürgermeisterin Fuchs und Nicole Riße-Hasenkamp, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Soziales, soll die Stelle zunächst interimsmäßig besetzt werden, bevor sie zügig ausgeschrieben werde.