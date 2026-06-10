„Wiesenwichtel“ Adelhausen: Rheinfelden hat jetzt einen Naturkindergarten

In Adelhausen ist am Mittwochmittag der erste städtische Naturkindergarten Rheinfeldens eingeweiht worden. Er trägt den Namen „Wiesenwichtel“.
„Das ist eine Betreuungsform, die in ihrer Art einzigartig ist und unser pädagogisches Angebot wunderbar ergänzt“, sagte Bürgermeisterin Kristin Fuchs in Gegenwart zahlreicher Gäste, die der offiziellen Eröffnung beiwohnten. Darunter viele Eltern und deren Kindergartenkinder, Vertreter der Stadt, so etwa Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und mehrere Amtsleiter sowie Gemeinderäte.