Wiesentalbahn mit defekter Weiche: Zugausfälle sorgen im Kreis Lörrach für erhitzte Gemüter

Erneut sorgt eine Weichenstörung auf der Wiesentalbahn im Kreis Lörrach für Frust bei Pendlern.
„Jetzt komme ich schon wieder zu spät zur Arbeit. Immer Probleme mit der Bahn“, ärgert sich eine junge Frau. Kopfschüttelnd nimmt sie die Durchsage am Bahnhof Lörrach-Dammstraße zur Kenntnis, dass die von Weil kommende S 5 am Mittwochmorgen um 9.08 Uhr ausfallen wird. Ob auch der nächste Zug nicht fährt? „Keine Ahnung, ich nehme jetzt den Bus“, sagt sie zu einer Pendlerin, die ebenfalls den Rückzug antritt.