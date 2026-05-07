Wiesentäler Wasserlauf: Weitere 18.500 Euro für sauberes Trinkwasser in Kamerun

18.500 Euro für die Wasserversorgung in Kamerun kamen beim 13. Wiesentäler Wasserlauf zusammen. Wie beim Lauf, war die Stimmung auch bei der Spendenübergabe bestens.
Unterm Motto „Laufend Gutes tun“ nahmen die etwa 550 Teilnehmer des Wiesentäler Wasserlaufs (WWL) am 25. April bereits zum zwölften Mal die Strecke von der Wiesenquelle auf dem Feldberg bis zur Mündung in Basel unter die Füße – etwa 40 von ihnen die kompletten 56 Kilometer, die allermeisten eher eine, zwei oder auch mal drei der insgesamt acht Etappen.