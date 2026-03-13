Wiesentäler Wasserlauf: Von der Quelle bis zur Mündung

Beim „Wiesentäler Wasserlauf“ spendet man pro gelaufenem Kilometer mindestens einen Euro an Dikome Kamerun. Der Verein nutzt das Geld, um Brunnen in Kamerun zu errichten.

Der „Wiesentäler Wasserlauf“ findet heuer zum zwölften Mal statt. Er führt am Samstag, 25. April, von der Wiesequelle auf dem Feldberg bis zur Mündung in den Rhein in Basel. Start ist um 8 Uhr. Die Sportler laufen in etwa die Strecke, die Johann Peter Hebel in seinem Gedicht „Die Wiese“ beschrieben hat. Es gibt im Abstand von neun, acht oder sechs Kilometern Verpflegungsposten, wo die Läufer mit Essen und Trinken versorgt werden. Kleinhüningen wird gegen 15.45 Uhr erreicht. Fahrzeuge begleiten die Läufer.

59 Kilometer Strecke Pro Kilometer muss der Läufer mindestens einen Euro spenden. Jeder kann selber entscheiden, wieviele Etappen er läuft und bei welcher Station er einsteigt. Wer die gesamte Strecke läuft (59 Kilometer), zahlt (mindestens) 59 Euro. Der Erlös des Charity-Laufs kommt dem Verein Dikome Kamerun zugute. der damit Wasserbrunnen in dem afrikanischen Land finanziert. Bei den vorangegangenen elf Läufen sind 199 000 Euro zusammen gekommen. Das ermöglichte es zehn Brunnen und drei Wasserversorgungen zu bauen. 3000 Menschen können dadurch mit sauberem Wasser versorgt werden.

Wasser für 3000 Menschen

„Wir haben bisher 130 Anmeldungen“, berichtet Jürgen Ekert, „mündlich haben zudem 80 Personen zugesagt.“ Letztes Jahr liefen 450 Männer und Frauen die Strecke. Festzustellen sei, sagt Ekert, dass wieder mehr Firmengruppen am Lauf teilnehmen wollen.

Der Wasserlauf ist kein Wettbewerb, gelaufen wird in der Gruppe und es wird am Ende kein Sieger gekürt. Die Gruppe braucht pro Kilometer 6 Minuten und 30 Sekunden. Ab Schopfheim gibt es einen Bus, der zum Feldberg fährt.

Anmelden kann man sich zum Lauf unter www.eveeno.com/ 274905742.