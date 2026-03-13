Wiesentäler Wasserlauf: Von der Quelle bis zur Mündung

Beim „Wiesentäler Wasserlauf“ spendet man pro gelaufenem Kilometer mindestens einen Euro an Dikome Kamerun. Der Verein nutzt das Geld, um Brunnen in Kamerun zu errichten.
Der „Wiesentäler Wasserlauf“ findet heuer zum zwölften Mal statt. Er führt am Samstag, 25. April, von der Wiesequelle auf dem Feldberg bis zur Mündung in den Rhein in Basel. Start ist um 8 Uhr. Die Sportler laufen in etwa die Strecke, die Johann Peter Hebel in seinem Gedicht „Die Wiese“ beschrieben hat. Es gibt im Abstand von neun, acht oder sechs Kilometern Verpflegungsposten, wo die Läufer mit Essen und Trinken versorgt werden. Kleinhüningen wird gegen 15.45 Uhr erreicht. Fahrzeuge begleiten die Läufer.