Wiesentäler Textilmuseum: Helbig hielt die Webstühle am Laufen

Webermeister Stephan Helbig zeigte im Wiesentäler Textilmuseum seine Handwerkskunst. Nun ist er im Alter von 90 Jahren verstorben.
Stephan Helbig war seit der Gründung des „Freundeskreis Zeller Textilmuseum“ im Jahr 1991 dabei und hat mit unzähligen Arbeitsstunden dazu beigetragen, das Textilmuseum aufzubauen und einzurichten, so dass es 2004 offiziell als „Wiesentäler Textilmuseum“ eröffnet werden konnte. Seitdem führte er zahlreiche Besuchergruppen durch das Museum und bediente als Webermeister die historischen Webstühle. Mit ihm verliert das Wiesentäler Textilmuseum einen wertvollen Menschen und engagierten Mitstreiter.