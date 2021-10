1 In diesem Bereich soll die neue Wiesenstetter Dorfmitte entstehen. Foto: Schwind

Gemeinderat: In der Wiesenstetter Ortsmitte entstehen Begegnungsräume und barrierefreies Wohnen















Rückenwind erfährt der Empfinger Ortsteil Wiesenstetten aus dem Empfinger Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat eine einstimme Zustimmung zum Bau einer Begegnungsstätte im Neubau für barrierefreies Wohnen im Kirchweg für rund 270 000 Euro.

Empfingen. Die Gemeindeverwaltung wird allerdings in die Pflicht genommen, um einen späteren Betrieb auszuarbeiten. Ganz nach dem Motto: Wir haben euch mit dem Abriss des Kindergartens etwas genommen, so sollt ihr jetzt auch wieder etwas bekommen. Ausschlaggebend für den Schritt war sicherlich auch die groß angelegte Bürgerbeteiligung im Jahr 2019, wo sich bei der Wiesenstetter Bevölkerung eindeutig der Wunsch nach einer neuen und attraktiven Ortsmitte heraus kristallisierte. Schnell war dem Gemeinderat klar, dass es hier nicht damit getan ist, neue Bauplätze zu erschließen.

Bei der Neugestaltung soll der Charakter der Umgebung weitestgehend erhalten werden. Darum soll auch der schon sehr alte Baumbestand möglichst bleiben, um im Schatten der Bäume den allseits beliebten Gottesdienst im Freien auch weiterhin abhalten zu können. Um so wenig Natur wie nötig zu verbauen, sei das neue Gebäude auf dem Grundstück optimal konzipiert worden, erklärte Bürgermeister Ferdinand Truffner. Als kleinen Bruder zum Dorfgemeinschaftshaus (DGH) und als Alternative zum nicht barrierefreien Pfarrgemeindehaus soll eine Begegnungsstätte für die Bevölkerung in einem neuen Gebäude geschaffen werden. Neben zwölf barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen, die über einen ambulanten Pflegedienst versorgt werden sollen, wird auch ein Gemeinschaftsraum ebenso barrierefrei für die Bevölkerung geschaffen. Die neue Räumlichkeit soll sowohl der Bevölkerung, als auch Vereinen zur Jugend- und Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.

Bauträger gefunden

Mit der Firma Laye aus Sulz und mit Gäu Neckar Immobilien aus Herrenberg hat sich mittlerweile auch schon ein Bauträger gefunden, informierte Truffner. Nach deren Abfrage in der Bevölkerung gibt es schon 30 Interessenten, welche sich zum Erwerb einer Eigentumswohnung entschließen könnten. Von der Firma Laye liege auch ein Angebot für den Bau der neuen Begegnungsstätte im Familienhaus vor, wie Bürgermeister Ferdinand Truffner informierte. Für den Bau des neuen Treffpunktes Gemeinschaftsraum müsste die Gemeinde Empfingen 269 100 Euro aufbringen. Mit einem Zuschussantrag an das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) würden 40 Prozent als Fördersumme von zuwendungsfähigen 239 040 Euro bezuschusst werden, was in der Summe 82 400 Euro bedeuten würde.

Mit einem Mehrgenerationen-Spielplatz mit dem Thema Feuerwehr soll ein weiterer attraktiver Treffpunkt für jung und alt auf dem früheren Grundstück des Kindergartens entstehen und mit Leben für alle Altersstufen gefüllt werden. Die neuen Spielgeräte seien auch für Erwachsene ausgelegt, so Truffner Zudem eigne sich der zu entstehende große Themenpark auch als Übungsparcours für die Feuerwehr. "Wenn wir fünf Feuerwehrmänner heraus bekommen hat sich die Investition schon gelohnt", so Truffner im Spaß. Der Generationenpark soll die verschiedensten Spiel- und Bewegungsgeräte sowie genügend Sitzmöglichkeiten erhalten. Die alten in die Jahre gekommenen Spielgeräte, welche der TÜV so gut wie schon abgesprochen hat, müssten vom Baubetriebsamt (BBA) rückgebaut werden.

Neue Spielgeräte

Die neuen Spielgeräte liegen preislich bei 91 739 Euro zuzüglich dem Rückbau der alten Spielgeräte durch das BBA in Höhe von 20 339 Euro, was in der Summe 109 326 Euro ausmachen würde. 113 000 Euro anerkennt die ELR mit 40 Prozent als zuwendungsfähig. So müsste die Gemeinde Empfingen 45 200 Euro weniger aufbringen, freut sich sicher der Empfinger Kämmerer. Im Jahr 2023 werde mit dem Leaderprojekt Oberer Neckar ein weiterer Fördertopf eingerichtet, wo es dann Zuschüsse in Höhe von bis zu 80 Prozent geben würde. Wenn man in den Genuss der Förderung kommen würde, könnte sich die Gemeindeverwaltung durchaus noch eine Ergänzung mit neuen Spielgeräten vorstellen, erklärte Ferdinand Truffner.

Auf Einstimmigkeit im Empfinger Rat stieß dann schließlich der Beschluss zur Umsetzung des Mehrgenetationenspielplatz auf dem Gelände Alter Kindergarten mit Rückbau der alten Spielgeräte durch das Baubetriebsamt. Die Vergabe der Spielgeräte an die Firma Ernst Maier Spielplatzgeräte aus Altenmarkt mit dem Auftragsvolumen von 91 739 Euro wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Der Empfinger Gemeinderat und Bürgermeister Truffner sehen den Baumaßnahmen optimistisch entgegen. So machte Truffner ordentlich Werbung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag für das Konzept der neuen Ortsmitte. "Ich sehe mit dem Bau ein großes Leuchtturmprojekt. Optimal wäre, wenn die zwölf Wohnungen von Wiesenstetter und Dommelsberger Bürgern gekauft würden", so Truffner.

Gemeinderat Stefan Walz (Bürgerliste) sieht das Projekt als einen großen Fortschritt im örtlichen miteinander in Wiesenstetten. "Es ist ein super tolles Projekt, das eins zu eins nach dem Willen der Wiesenstetter Bevölkerung bei der Bürgerbeteiligung umgesetzt wurde." Auch Gemeinderat Joachim Gfrörer (Wir) sieht eine Aufwertung des dörflichen Lebens in Wiesenstetten, letztendlich initiiert durch die Mitarbeit der Wiesenstetter bei der Bürgerbeteiligung 2019. "Zwölf Wohnungen sind angemessen, damit ist die Verkehrsfrequenz nicht so hoch", sagt Joachim Gfrörer.