Wiesenbauernmühle Tennenbronn So wird das Korn zum Mehl

Die Wiesenbauernmühle in Tennenbronn öffnet am Mühlentag, Pfingstmontag 9. Juni. Schwarzwald-Guide Martin Grießhaber wird ab 14.30 Uhr wieder in die Rolle des „Bauern Anton“ schlüpfen.