Wiese statt Gräber: Wird der Gechinger Friedhof zu groß?

Der Trend geht auch in der Gäugemeinde hin zum Urnengrab. Unter anderem deshalb ist im Friedhof viel Platz frei. Ebenfalls gefragt sind pflegefreie Rasengräber.
Grün: Das ist die Farbe, die den Gechinger Friedhofs prägt. Wer ihn seit Jahren kennt, der stellt fest, dass viele der Grabstätten – vor allem die Doppelgräber in der Nähe des hinteren Eingangs – inzwischen ausgehoben sind. Wo früher Angehörige Blumen gepflanzt hatten, wächst nun Gras. Im Vergleich zu früher wirkt der Friedhof fast leer. Ist er das auch?