Wiese statt Gräber: Wird der Gechinger Friedhof zu groß?

Der Trend geht auch in der Gäugemeinde hin zum Urnengrab. Unter anderem deshalb ist im Friedhof viel Platz frei. Ebenfalls gefragt sind pflegefreie Rasengräber.

Grün: Das ist die Farbe, die den Gechinger Friedhofs prägt. Wer ihn seit Jahren kennt, der stellt fest, dass viele der Grabstätten – vor allem die Doppelgräber in der Nähe des hinteren Eingangs – inzwischen ausgehoben sind. Wo früher Angehörige Blumen gepflanzt hatten, wächst nun Gras. Im Vergleich zu früher wirkt der Friedhof fast leer. Ist er das auch?

Maschinen benötigen mehr Platz Das würde Gechingens Bürgermeister Jens Häußler so nicht unterschreiben. „Wir sind nicht der Auffassung, dass der Friedhof sehr leer wirkt“, meint er. „Wir sind dankbar, dass uns die Flächen zur Verfügung stehen.“ Dementsprechend gibt es auch keine Pläne, den Friedhof zu verkleinern.

„Vor Jahrzehnten wurden die Gräber noch von Hand ausgehoben. Dabei war der Abstand von Grab zu Grab kleiner als heute.“ Jetzt, wo die Arbeit mit Maschinen erledigt wird, seien bestimmte Mindestabstände erforderlich. „Beim Vergleich eines Grabfelds früher mit Handaushub und jetzt mit Maschinen hat sich die Zahl der Gräber aus den genannten Gründen automatisch reduziert.“

Rund 410 genutzte Gräber gibt es Häußlers Angaben nach derzeit auf dem Gechinger Friedhof. Dem stehen etwa 125 freie Grabstätten zur Verfügung. Die Grabformen sind vielfältig: Doppeltiefgräber mit Pflege, doppeltiefe Rasengräber ohne Pflege, gepflegte Einzelgräber, Einzelrasengräber ohne Pflege, Kindergräber, ein Urnengemeinschaftsgrabfeld sowie Urnenrasengräber und -wand zählt er auf.

Bestattungskultur verändert sich

Auch in Gechingen ist eine sich verändernde Bestattungskultur zu beobachten. Es sei ein klarer Trend hin zu Urnenbestattungen erkennbar. „Klassische Erdbestattungen nehmen ab“, erläutert der Rathaus-Chef. „In größeren Städten ist dieser Trend noch stärker ausgeprägt. Zudem entscheiden sich zunehmend mehr Menschen für pflegefreie Rasengräber.“

Diese veränderte Bestattungskultur führt laut Häußler dazu, „dass zunehmend platzsparende Bestattungsformen wie Urnengräber, Urnenwände oder Urnengemeinschaftsgrabfelder gewählt werden. Diese benötigen deutlich weniger Fläche als klassische Erdgräber.“ Und die breiten Doppelgräber etwa, von denen es im hinteren Bereich des Friedhofs früher zahlreiche gab, die werden gar nicht mehr angeboten.

Es gab auch Zeiten, da wurde es eng

Allerdings gab es auch schon Zeiten, in denen der Platz auf dem Friedhof knapp wurde. Während seiner Zeit als Bürgermeister – Jens Häußler hat den Posten seit mehr als 30 Jahren inne – sei die Anlage zweimal erweitert worden. „Dafür war teilweise Grunderwerb erforderlich“, berichtet der Schultes. „Die Tiefbauarbeiten für die Erweiterung und der Grunderwerb waren mit erheblichen Kosten verbunden. Ohne Platzknappheit hätte die Gemeinde die Erweiterungen nicht vorgenommen.“

Zahlen, was genau der Friedhof die Gemeinde jedes Jahr kostet, nennt Häußler nicht. „Die jährlichen Kosten sind unterschiedlich in Abhängigkeit von durchgeführten Tiefbaumaßnahmen und der Anzahl der Sterbefälle“, erklärt er.

Doch der Betrieb eines Friedhofs ist teuer – da mit laufenden Kosten verbunden. „Dazu zählen insbesondere die Pflege der Grünanlagen und Wege, die Instandhaltung der Infrastruktur sowie Personalaufwendungen“, erläutert der Bürgermeister. „Die Friedhofsgebühren werden neu kalkuliert. Deshalb haben wir bereits einen externen Dienstleister beauftragt.“

Die Erhöhung der Nutzungsgebühren ist ein Weg, um eine höhere Kostendeckung zu erreichen. „Dadurch könnte der Zuschussbedarf aus dem Gemeindehaushalt reduziert werden.“ Und dadurch, dass der Bauhof oder private Firmen seltener auf dem Friedhof tätig sind, könnten die Ausgaben sinken, meint Häußler. Er ergänzt: „Hier gibt es Grenzen. Ein Friedhof muss gut und gepflegt aussehen.“