Wiesbaden: Frucht sorgt für Feuerwehreinsätze

Exotische Früchte haben in Wiesbaden für eine Reihe von Feuerwehreinsätzen gesorgt. Insgesamt viermal musste die Feuerwehr wegen vermeintlichem Gasgeruch am Samstag ausrücken, wie die Feuerwehr mitteilte. Verantwortlich für den Geruch sei jedoch kein ausströmendes Gas gewesen, sondern südostasiatische Durian-Früchte, auch Stinkfrucht genannt. Der Geruch der Früchte erinnert nicht selten an Gas.