Wiener Symphoniker in Gutach: „Tiefe Beziehung zum Schwarzwald“

Zum Jubiläum „750 Jahre Gutach“ spielt das Barock-Ensemble der Wiener Symphoniker ein Konzert. Dirigent Christian Birnbaum erklärt im Gespräch, warum das Konzert ein Kraftakt wird.
Nach zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr wird „750 Jahre Gutach“ am 17. August mit einem Festkonzert des Barock-Ensembles der Wiener Symphoniker auch musikalisch. Zur Gestaltung des Programms „Barock in Feuer und Wasser“ äußerte sich der künstlerische Leiter Christian Birnbaum im Interview mit unserer Redaktion.