Wiener Symphoniker in Gutach: „Tiefe Beziehung zum Schwarzwald“
Dirigent Christian Birnbaum bringt mit den Wiener Symphonikern Barockklänge nach Gutach. Foto: wesely

Zum Jubiläum „750 Jahre Gutach“ spielt das Barock-Ensemble der Wiener Symphoniker ein Konzert. Dirigent Christian Birnbaum erklärt im Gespräch, warum das Konzert ein Kraftakt wird.

Nach zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr wird „750 Jahre Gutach“ am 17. August mit einem Festkonzert des Barock-Ensembles der Wiener Symphoniker auch musikalisch. Zur Gestaltung des Programms „Barock in Feuer und Wasser“ äußerte sich der künstlerische Leiter Christian Birnbaum im Interview mit unserer Redaktion.

 

Wie kommt das kleine Gutach dazu, mit dem neu gestalteten Kurpark Gastgeberin für die Wiener Symphoniker zu sein?

Das Orchester pflegt seit dem Jahr 2005 eine tiefe Beziehung zum Schwarzwald, konkret zur Stadt Triberg, die Konzerte im Schwarzwald wurden immer wieder für CD-Aufnahmen genutzt, die CD‘s als musikalische „Visitenkarten“ enthalten damit eine gehörige Portion Schwarzwald. Als die Anfrage aus Gutach kam, galt es nur noch, einen geeigneten Termin zu finden.

Wie passt die Matinee in Gutach in das anstrengende Programm des Barock-Ensembles mit Auftritten in aller Welt?

Tatsächlich wird unsere Mannschaft für das Festkonzert in Gutach schon um 6 Uhr morgens aufstehen müssen. Wir gastieren für den Sommer sechs Wochen bei den Festspielen in Bregenz und werden für den Sonntagabend auf 21 Uhr schon wieder auf der Seebühne zurückerwartet.

Händels „Wassermusik“ hat sich für die Matinee im Kurpark ja quasi selbst aufgestellt, wie schaut es mit den übrigen Konzertstücken aus?

Historischen Schilderungen nach war der englische König Georg I. bei der Uraufführung der „Wassermusik“ mit ihren drei Suiten und über zwanzig Sätzen so begeistert, dass das Orchester gleich zwei Wiederholungen spielen musste, wir hätten „750 Jahre Gutach“ also gut auch nur allein mit der „Wassermusik“ bestreiten können. Nein, im Ernst: Vivaldis „Konzert für 2 Trompeten“ haben wir auch in Bregenz im Programm und das ist nach dem frühen Start in den Tag ein guter Anknüpfungspunkt für die Musikerinnen und Musiker.

Und wie geht es nach der Pause weiter?

Georg Friedrich Händel hat einfach so schöne Fest-Musiken für das Konzertieren im Freien geschrieben, da wollte ich für den zweiten Teil einfach keinen großen Bruch mehr im Programm. Mit der Kantate „Diana Cacciatrice“ aus dem Jahr 1707, der Arie „Nie war ein Schatten“ aus der Oper „Xerxes“ von 1738 und der grandiosen „Feuerwerksmusik“ uraufgeführt 1749 zeichnen wir für die Konzerbesucher wichtige Stationen aus dem Oeuvre Händels nach. Und die ersten beiden Stücke sind natürlich auch ein schönes Heimspiel für unsere Sopranistin Verena Schwer, die aus Schonach kommt.

Was ist mit der Feuerwerksmusik?

Die haben wir das letzte Mal im Dezember 2024 in Madrid aufgeführt, in Gutach werden wir erstmalig „Wassermusik“ und „Feuerwerksmusik“ gemeinsam aufführen, darauf freue ich mich schon jetzt, jetzt muss nur noch das Wetter Mitte August zumindest für einen Sonntagmorgen mitspielen. Das Konzert beginnt um 11 Uhr im Gutacher Kurpark, bei Regen findet das Konzert in der Gutacher Festhalle statt.

Konzertkarten

Im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums der Gemeinde Gutach findet am Sonntag, den 17. August, ab 11 Uhr ein festliches Konzert im Kurpark statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Festhalle verlegt. Gestaltet wird das Konzert von den renommierten Wiener Symphonikern. Unter dem Titel „Barock in Feuer und Wasser“ erwartet die Besucher laut Veranstalter ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art. Höhepunkt werden die Darbietungen von Händels „Wassermusik und „Feuerwerksmusik“ sein. Als Solistin wird Verena Schwer mit zwei Arien das Programm bereichern. Die Eintrittskarten sind für 25 Euro im Vorverkauf im Bürgerbüro des Rathauses Gutach erhältlich. Der Veranstalter empfiehlt, sich die Tickets für das Konzert bereits früh zu sichern.

 