Wienen IT feiert 25 Jahre: Standort Hardt als „absoluter Glücksfall“

Wienen IT feiert 25 Jahre

1 Die vielen Besucher waren gespannt, was sie alles erwartete bei der Firmenfeier. Foto: Dold Es ist eine Erfolgsstory, die im Kleinen angefangen hat – und noch lange nicht am Ende ist: Wienen IT feierte sein 25-jähriges Bestehen.







Gekommen waren viele: Langjährige Weggefährten, Geschäftspartner, die 22 Mitarbeiter und viele, viele Freunde. Geschäftsführer und Firmengründer Martin Wienen war die Freude angesichts dieses besonderen Tages anzusehen. Seine Frau Sandra würdigte seine Verdienste im Konferenzsaal des Unternehmens im Gewerbegebiet so: „Du bist als Chef großartig. Wir schätzen deine positive, herzliche Art“, sagte sie im Namen der Mitarbeiter. Was Martin Wienen ganz besonders mache: „Du hast die seltene Gabe, in allem etwas Positives zu sehen“, sagte Sandra Wienen.