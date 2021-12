1 Das Wieland-Werk von Villingen befindet sich in der Lantwattenstraße. Foto: Eich

Einen neuen Tarifvertrag gibt es für mehr als 1500 Beschäftigte bei Wieland. Die Ulmer Unternehmensgruppe, die ein Werk in der Lantwattenstraße in Villingen hat, kehrt nach Verhandlungen mit der IG Metall in den Arbeitgeberverband Südwestmetall zurück. Details teilt die IG Metall mit.















VS-Villingen - Rund 1500 Beschäftigte der Ulmer Unternehmensgruppe Wieland sind spätestens ab April 2023 wieder tarifgebunden, die entsprechenden Verträge wurden kürzlich unterzeichnet. "Damit profitieren sie beispielsweise von einer Reduzierung ihrer Wochenarbeitszeit von 37 auf 35 Stunden bei gleicher Entlohnung", informiert die IG Metall.

Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, begrüßt den beschlossenen Verbandseintritt ausdrücklich: "Das ist ein wichtiges Bekenntnis zum Flächentarif und schafft Sicherheit in bewegten Zeiten. Tarifverträge, Mitbestimmung und die Einbeziehung der Beschäftigten sind die Voraussetzungen, um gut durch die Transformation zu kommen und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern."

Für weitere Standorte stehen Gespräche an

Wieland war 1963 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten, hatte sich in der Vergangenheit aber überwiegend an den Flächentarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg orientiert, so die Gewerkschaft weiter. Im Frühjahr 2021 informierten IG Metall und Unternehmen erstmals über das Vorhaben, dem Arbeitgeberverband wieder beizutreten. Weil für die deutschen Standorte drei regional unterschiedliche Flächentarifverträge gelten (Baden-Württemberg, Bayern und NRW), konzentrierte sich Wieland zunächst auf die Ulmer Zentrale und den Standort Villingen im Südwesten.

Das dort vereinbarte Ergebnis findet Anklang: "Die einstimmige Zustimmung der Tarifkommission für die Standorte Ulm und Villingen und einstimmige Mitgliedervoten unterstreichen die hohe Zufriedenheit der IG Metall-Mitglieder", so der Ulmer Gewerkschaftssekretär Christoph Dreher, der die Verhandlungen geführt hat. Für weitere Standorte außerhalb Baden-Württembergs stehen Gespräche an.

Die Wieland-Gruppe mit Sitz in Ulm gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Produkten aus Kupfer und Kupferlegierungen wie etwa Halbfabrikaten aus Blechen, Rohren und Profilen. Zudem entwickelt das Unternehmen Werkstoffe und Komponenten für Zukunftsfelder wie Elektromobiliät. Weltweit beschäftigt Wieland rund 8000 Menschen, davon mehr als die Hälfte in Deutschland und circa 1300 in der Ulmer Zentrale.

Verkürzung der Arbeitsstundenzahl pro Woche

Kern des Ergebnisses im Südwesten sind laut IG Metall Übergangregelungen von aktuellem Wieland-Entlohnungssystem zum Entgeltsystem der Metall- und Elektroindustrie sowie die Verkürzung der Arbeitszeit von 37 auf 35 Wochenstunden. Mit dem Verbandsbeitritt, spätestens zum 1. April 2023, gilt eine um zwei Wochenstunden verkürzte Arbeitszeit von dann 35 Stunden bei gleichem Monatsentgelt. Die Umstellung der Entgeltsysteme führt in keinem Fall zu Entgeltverlusten, heißt es weiter.. Zudem wurde ein Ergänzungstarifvertrag zur Beschäftigungssicherung vereinbart, wonach die Betriebsparteien bei Unterauslastung phasenweise die Arbeitszeit auf bis zu 80 Prozent absenken können. Dabei reduziert sich der Entgeltanspruch lediglich auf rund 90 Prozent. Von den Tarifverträgen abweichende betriebliche Regelungen zur Altersteilzeit und zur Arbeitszeitsouveränität werden fortgeführt, da sie mindestens den tariflichen Regelungen entsprechen. Von Januar 2022 bis zum Verbandseintritt gilt eine Überleitungsvereinbarung, in dieser Zeit werden die Vorbereitungen zur Entgeltumstellung getroffen.

Auf den Betriebsrat komme nun 2022 eine Menge Arbeit zu: "Jetzt geht es um eine saubere Eingruppierung jedes einzelnen Beschäftigten." "Mit der Unterstützung der IG Metall werden wir einen guten Übergang der bisherigen Wieland Welt in die tarifliche Welt erreichen", so Joachim Glökler, Betriebsratsvorsitzender des Wieland Standortes in Villingen.