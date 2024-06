1 Gottfried Ibigsieht sich im neuen Geschenkt-Haus auf dem Wertstoffhof in Sulz um. Foto: Köhler

Wiederverwerten statt wegwerfen: In Lahr gibt es immer mehr Angebote für Nachhaltigkeit. Das neue Geschenkt-Haus in Sulz wird gut angenommen – ebenso der öffentliche Kühlschrank in der Mediathek.









Gläser, Kaffeetassen, Besteck, Frühstücksbrettchen, Messbecher, Tupperdosen, Deko und ein ganzes Teeservice: Die Regale im grauen Container am Wertstoffhof in Sulz sind bereits gut gefüllt. Am Montag hat das Landratsamt dort das dritte Geschenkt-Haus in der Ortenau eröffnet. Nach einer Woche lässt sich sagen: Das Konzept geht auch in Sulz auf.