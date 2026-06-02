Wiedersehen mit Laurin Curda: Ex-Balinger Awortwie-Grant wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger Paderborn

Gerüchte gab es schon länger, nun ist es offiziell: Nyamekye Awortwie-Grant wechselt zum SC Paderborn. Beim Bundesligisten trifft der Ex-Balinger auf einen Weggefährten.
Nyamekye Awortwie-Grant wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus zum Neu-Erstligisten SC Paderborn. Es ist eine dieser Geschichten, die im schnelllebigen Fußballgeschäft mit Nachwuchsleistungszentren und jahrelang geplanten Profikarrieren selten geworden sind. Denn noch vor wenigen Jahren spielte der Innenverteidiger in der Verbandsliga Württemberg, 2022 wagte er den Sprung in die Regionalliga – bei der TSG Balingen.