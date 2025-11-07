Wiedereröffnung nach einem Monat: So sieht der Lahrer McDonalds nach dem Umbau aus

Die Kunden dürften sich gewundert haben, als sie am 6. Oktober den Burgerladen betreten wollten – und die Tür verschlossen war. An diesem Tag haben die Umbauarbeiten am Lahrer McDonalds-Standort begonnen. Der Innenbereich sollte komplett renoviert und modernisiert werden. Einen Monat später ist das Projekt nun abgeschlossen: „Wir haben still und heimlich am Mittwoch wiedereröffnet“, verrät Geschäftsführer Nikolaus Sauer unserer Redaktion auf Nachfrage.

Man habe sich dafür entschieden, die Wiedereröffnung nicht direkt zu kommunizieren. Dadurch solle der Neustart für die Mitarbeiter erleichtert und Chaos durch großen Andrang verhindert werden. Dies habe nur teilweise funktioniert: „Es ist uns nicht gelungen, den erfolgreich abgeschlossenen Umbau zu verheimlichen“, gibt Sauer offen zu.

So sieht der Innenbereich nach dem Umbau aus. Foto: Stahl

Was ist neu? Der komplette Innenbereich wurde umgebaut, auch die Küche wurde modernisiert. Die Decke und der Boden sind ausgetauscht worden ebenso wie die Beleuchtung. Neue Bedienterminals erleichtern das Bestellen für Kunden. Die Wiedereröffnung wird durch eine Feier am Freitag, 14. November, begleitet. „Dann findet auch eine Führung statt, bei der alle Neuerungen erklärt werden“, so Sauer.