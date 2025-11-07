Wiedereröffnung nach einem Monat: So sieht der Lahrer McDonalds nach dem Umbau aus

Das Lahrer Fast-Food-Restaurant gestaltete seinen Innenbereich neu – am Mittwoch war der Neustart.
Die Kunden dürften sich gewundert haben, als sie am 6. Oktober den Burgerladen betreten wollten – und die Tür verschlossen war. An diesem Tag haben die Umbauarbeiten am Lahrer McDonalds-Standort begonnen. Der Innenbereich sollte komplett renoviert und modernisiert werden. Einen Monat später ist das Projekt nun abgeschlossen: „Wir haben still und heimlich am Mittwoch wiedereröffnet“, verrät Geschäftsführer Nikolaus Sauer unserer Redaktion auf Nachfrage.