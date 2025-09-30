Wiedereröffnung in Spielberg: Leiterin Monika Merkle: „Das ist unser Baby“

Mit Liedern, Spielen, Zuckerwatte und einem ganzen Dorf, das zusammenrückte, wurde der Kindergarten in Spielberg nach der Sanierung wiedereröffnet.
Der große Tag begann dort, wo in den vergangenen Monaten Übergang und Alltag zusammenfanden: im Gemeindehaus in Spielberg. Im Erntedankgottesdienst hatten die Kinder ihren ersten großen Auftritt. Mit bunten Tüchern, kleinen Kostümen und gebastelten Werkzeugen spielten sie die Handwerker nach, die ihren Kindergarten erneuert hatten. Sie sangen Lieder vom Bauen, vom Wachsen, vom Zusammenhalten – und verwandelten den Raum in ein kleines Theater. „Heute bauen wir mit Liedern“, rief ein Kind mutig ins Mikrofon. Der Raum war voll, die Stimmung gespannt und fröhlich.