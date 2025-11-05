Wiedereröffnung in Rottenburg: Diözesanmuseum macht Kunstschätze neu erlebbar

Das neugestaltete Diözesanmuseum möchte ein neues Publikum ansprechen. Dafür schafft es einen Brückenschlag zwischen Kunst und dem eigenen Leben der Besucher.
Das neue Diözesanmuseum soll einen Gegenpol bilden zur Hektik des Alltags und der Bilderflut sozialer Medien. Rund ein Jahr lang wurde das Diözesanmuseum in der Karmeliterstraße in Rottenburg ungebaut und konzeptionell erneuert. Das neue Motto des Museums lautet „Mach Dir ein Bild“ – mit ihm verbunden ist eine große Herausforderung, die sich dem Museum heutzutage stellt: ein neues und junges Publikum mit alter Kunst anzusprechen.