5 Die traditionsreiche Höhengaststätte Waldheim hat einen neuen Besitzer - und hat bei dieser Gelegenheit eine Schönheitskur erfahren. Foto: Studio Lengerer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Seit 2018 stand die Gaststätte am Waldheim leer. Dabei war das Wirtshaus mit Biergarten am Ebinger Stadtrand jahrelang eine Institution. Philipp und Annegret Wichmann führen die Höhengaststätte gemeinsam mit Jürgen Jans und Gastronom Tim Heilig in ein neues Zeitalter.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - "So ziemlich jeder Ebinger hat irgendwelche Erinnerungen ans Waldheim", sagt Philipp Wichmann. Er muss es wissen, denn er ist selbst in Ebingen aufgewachsen und erinnert sich an Hochzeiten, Geburtstage und sonntägliche Ausflüge zum Biergarten. Das geschichtsreiche Waldheim ist seit vielen Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel mit Biergarten in der Nähe von Anziehungspunkten wie dem Kletterpark, dem Schlossfelsenturm, dem Wildschweingehege und dem Traufgängerle. Rund 1500 Gäste sind über den Tag verteilt am Eröffnungstag am 1. Maifeiertag aufs Waldheim gekommen. "Viele haben von Festen von früher geschwärmt oder von ihrer eigenen Hochzeit vor vielen Jahren erzählt", meint Wichmann. "Es macht uns schon stolz, dass wir mit dem Waldheim eine Ebinger Institution wiederbelebt haben."