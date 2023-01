1 Bei der Schlüsselübergabe (von links): Andreas und Kathrin Gruber ("Goldener Hahn"), Annalisa und Walter Gaiser (Hotel Hirsch). Foto: Gruber

Familie Gruber plant die Eröffnung des ersten "Pop-Up-Hotels" in Baiersbronn.















Link kopiert

Baiersbronn - Das traditionsreiche Hotel Hirsch in Baiersbronn wird künftig von Familie Gruber als Ergänzung zu den benachbarten Ferienwohnungen Goldener Hahn geführt. Annalisa und Walter Gaiser vom Hotel Hirsch überreichten die Schlüssel an die neuen Besitzer Kathrin und Andreas Gruber, heißt es in einer Mitteilung der Familien.

Nach kurzer Renovierungsphase soll der Hirsch noch im Jahr 2023 als erstes "Pop-Up-Hotel" in Baiersbronn wiedereröffnet werden. "Die tolle Aussichtslage vom ›Hirsch‹ ist eine der schönsten in Baiersbronn", wird Kathrin Gruber in der Mitteilung zitiert. "Der Hirsch und unsere Ferienwohnungen Goldener Hahn ergänzen sich in idealer Weise. Wir möchten die Historie im ›Hirsch‹ erhalten, gleichzeitig mit Dekorationen und Wohnaccessoires neue Akzente setzen."

Eines der ältesten Gasthäuser in Baiersbronn

Als Pop-Up-Hotel positioniert, werde der "Hirsch" temporär als "Bed & Breakfast" geführt. In wenigen Jahren solle das Hotel dann komplett umgebaut und energetisch saniert werden, heißt es weiter. Der "Hirsch" hat 33 Zimmer, zum "Goldenen Hahn" gehören 16 Ferienwohnungen.

Der "Hirsch" im Baiersbronner Oberdorf wurde 1847 an der heutigen Stelle erbaut und ist eines der ältesten Gasthäuser in Baiersbronn. Walter Gaiser stieg – nach Abschluss der mittleren Reife am damaligen Progymnasium Baiersbronn und einer Kochlehre im Hotel Waldeck in Freudenstadt – 1973 in den "Hirsch" ein. Zudem sammelte er in führenden Hotels in Zermatt und Gstaad weitere Erfahrung. 1974 wurde das große Gästehaus mit Schwimmbad eröffnet, 1985 heirateten Annalisa und Walter Gaiser.

Abschied nach mehr als 50 Jahren

"Der Abschied vom ›Hirsch‹ nach über 50 Jahren fällt schwer. Wir freuen uns, dass Kathrin und Andreas Gruber unser Haus mit verändertem Konzept weiterführen werden. Damit lebt unsere gute Nachbarschaft weiter", sagte Walter Gaiser bei der Schlüsselübergabe.