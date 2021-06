1 Jedes Jahr erleiden Tausende Menschen einen plötzlichen Herztod. Einige können - wie der Fußballer Christian Eriksen - wiederbelebt werden. Foto: Imago/Loop Images

Der Herzstillstand des dänischen Fußballspielers Christian Eriksen ist kein Einzelfall. Jedes Jahr brechen in Deutschland rund 65 000 Menschen zusammen. Einige von ihnen werden wiederbelebt. Wie kann es zum plötzlichen Herztod kommen? Ein Mann, der überlebt hat, berichtet.

Stuttgart/Frankfurt - Wenn Thomas Schaberger an den 1. November 2016 denkt, empfindet er eine seltsame Leere, denn der Tag hätte sein Todestag sein können. „Ich selbst erinnere mich an nichts“, sagt der 59-Jährige. Was genau an jenem Herbsttag vorgefallen ist, hat er aus Schilderungen anderer mühsam zusammenpuzzeln müssen – denen seiner Lebensretter, der Ärzte und seiner Kollegen. „Es fing an, dass ich bei der Arbeit über Schmerzen im Brustkorb geklagt habe“, sagt Thomas Schaberger. „Auch bekam ich so schlecht Luft.“ Eine Kollegin wollte ihn noch zum Arzt fahren, letztlich stieg der Unternehmer selbst ins Auto. Ein paar Kilometer weiter dann, mitten auf der Landstraße, hörte sein Herz auf zu schlagen. Der Wagen rollte aus, blieb einfach auf der Fahrbahn stehen.

