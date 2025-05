Wiederaufstieg fast perfekt: SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee vor Aufstieg – Hayer sieht Luft nach oben

1 Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Eibner-Pressefoto

In der Kreisliga A3 steht der Meister fast fest: Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee marschiert mit beeindruckender Dominanz durch die Saison und ist kurz vor dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Doch Trainer Sven Hayer bleibt trotz der klaren Überlegenheit fokussiert und bereitet sein Team auf die Bezirksliga vor.









Link kopiert



Während in vielen Ligen der Titelkampf noch für Spannung sorgt, herrscht in der Kreisliga A3 fast schon Klarheit. Mit einer unfassbaren Dominanz ist die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee durch die Liga marschiert und ist auf dem besten Weg, den Meistertitel und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga klarzumachen – nur ein Jahr nach dem Abstieg. Die Statistik heben die sportliche Überlegenheit der Elf von Sven Hayer nochmals hervor.