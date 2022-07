1 Marvin Lutz (Trainer SV Baiersbronn, von links) mit zwei der drei Neuzugänge Kai Sattelberger und Maik Gaiser Foto: Haag

Mit fast unverändertem Kader geht der SV Baiersbronn in die in zwei Wochen beginnende Bezirksliga-Saison. Marvin Lutz wird zukünftig ausschließlich als Trainer von der Außenlinie die sportlichen Geschicke leiten.















Sebastian Braun wird weiterhin als Spielertrainer ein wichtiger Faktor im Spiel der Murgtäler sein.

Neu dazugekommen ist mit Kai Sattelberger ein gut veranlagter Spieler vom Lokalrivalen SV Mitteltal-Obertal. Der 21-jährige Sattelberger, der anderthalb Jahre als aktiver Fußballer ausgesetzt hat, spielte zwei Jahre im C-Jugendalter für den FV Offenburg und wird im Mittelfeld seinen Platz finden. Sein Trainer Marvin Lutz ist recht angetan von seinem Neuzugang. "Kai hat bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen und er kann sowohl auf der Zehn als auch auf der Acht spielen im zentralen Mittelfeld. Man merkt ihm aber schon noch an, dass er längere Zeit ausgesetzt hat."

Konkurrenzkampf im Tor

Aus der Jugend rücken mit Maik Gaiser und Marco Frey, zwei talentierte Nachwuchsspieler, zu den Aktiven dazu. Gaiser kam bereits in der vergangenen Saison auf der Torhüterposition häufiger zum Einsatz und wird sich aber, so Lutz, mit der langjährigen Nummer Eins im Kasten der Murtäler, Marcel Linke, um den Startplatz streiten. "Er wird sich schon mit Marcel Linke messen müssen und sich im Training und in den Spielen beweisen. Von der Jugend zu den Aktiven ist generell ein großer Schritt nötig."

Marco Frey, der ebenfalls sein erstes Aktivenjahr bestreitet, soll die Position als Innenverteidiger in Zukunft einnehmen, die jahrelang sein Trainer Marvin Lutz in Baiersbronn ausgefüllt hat.

Vorne mit dabei sein

Die Murgtäler, die als Tabellenfünfter die vergangene Saison abschlossen, wollen wieder eine ähnlich gute Rolle spielen. "Topfavorit für die Meisterschaft ist für mich der SV Wittendorf. Dahinter sehe ich die SpVgg Freudenstadt und die TSF Dornhan könnte mit ihren Neuzugängen die Überraschungsmannschaft werden. Bei der SF Salzstetten muss man abwarten, wie die Neuzugänge einschlagen", sagt Lutz.

Murgtal Cup

In den Testspielen gegen den SV Glatten (6:1), den SV Ottenhöfen (3:4) und zuletzt gegen den FV 08 Rottweil (3:1) zeigten die Murgtäler schon sehr ansprechende Leistungen. Am ersten August-Wochenende findet in Baiersbronn mit allen Aktiven Mannschaften aus dem Murgtal der Murgtal Cup statt. Im ersten Rundenspiel trifft der SV Baiersbronn zu Hause auf den Lokalrivalen vom SV Mitteltal-Obertal. Das erste Pflichtspiel eine Woche später im Bezirkspokalwettbewerb steigt bei der SGM Göttelfingen/ Baisingen.