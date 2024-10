Ein neues Programmheft des Bildungswerks Bregtal mit vielen interessanten Angeboten ist ab sofort erhältlich.

Das Programmheft gibt es in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Bregtal, in den Rathäusern von Furtwangen und Vöhrenbach, außerdem in Furtwangen im Glücksladen, im Eine-Welt-Laden, in der Papeterie Besenfelder, bei den Apotheken und der Sozialstation sowie in Vöhrenbach bei der Tankstelle Kienzler und bei Schreibwaren Fürderer.

Neben den Kursen Kochen, Handarbeiten, Rückengymnastik und Aquarellmalerei startet im November ein Kurs zum Erlernen des Schwarzwälder Cegospiels, bei dem noch Plätze frei sind.

100 Jahre Linachtalsperre

Am 26. November ist der Linachtalsperre zum 100. Geburtstag ein Abend gewidmet. Am 30. Januar referiert Eduard Heindl über die künstliche Intelligenz ChatGPT. Den Gewässerschutz und seine Erlebnisse beim Durchschwimmen der Elbe stellt Andreas Fath am 20. März in den Mittelpunkt seines Vortrags.

Weiterer Kurs zur Letzten Hilfe

In Kooperation mit der Sozialstation Oberes Bregtal findet aufgrund reger Nachfrage ein weiterer Letzte-Hilfe-Kurs zur Sterbebegleitung für Angehörige in den Räumen der Sozialstation statt. Auch zusammen mit der Sozialstation werden Infoveranstaltungen zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Übungen zu Kraft- und Gleichgewichtstraining für Ältere angeboten. In Kooperation mit der Volkshochschule Oberes Bregtal sind im Guckloch-Kino Furtwangen zwei Vorträge zu den Themen Pflege und Demenz geplant.

Auch Ausflüge geplant

Exkursionen gehen 2025 nach Staufen ins Obstparadies und nach Schwenningen zur Besichtigung des Krematoriums. Nicht fehlen wird die Fahrt zum Lindenberg mit Kreuzweg in Zusammenarbeit mit der Frauengemeinschaft Furtwangen und der beliebte Kaffeetreff im Januar.

Anmeldung ist möglich unter www.kath-bregtal.de/bildungswerk-2, unter E-Mail anmeldung@bw-bregtal.de und telefonisch bei dem verantwortlichen Teammitglied.