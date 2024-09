Deutscher Tourist nach Wanderung auf Kreta tot aufgefunden

1 Ein deutscher Tourist ist Foto: Imago/Shotshop

In Griechenland hatten sich in diesem Sommer die Meldungen über vermisste und tödlich verunglückte Touristen gehäuft. Nun ist ein deutscher Tourist nicht mehr lebend von einer Wanderung auf Kreta zurückgekehrt.









Auf der griechischen Insel Kreta haben Rettungskräfte einen seit zwei Tagen vermissten Touristen aus Deutschland tot aufgefunden. Die Leiche des Mannes sei am Sonntag (29. September) an einem schwer zugänglichen Ort in der Nähe des Klosters Agios Antonios bei Chania im Westen der Insel gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit.