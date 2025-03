Wieder steht die Null: TSG Balingen trumpft mit defensiver Stabilität auf

2:0, 2:0 und nochmals 2:0: Die letzten drei Ergebnisse der TSG Balingen zeigen deutlich, dass die Mannschaft im Moment sehr stabil agiert. Selbst wenn man die Generalprobe gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ausklammert, stehen noch zwei Oberligapartien zu Buche, in denen man dem Gegner im Prinzip nur eine wirklich große Chance zugestand.

Diese Tatsache freut auch Defensivmann und Co-Kapitän Sascha Eisele. Er meint auf Nachfrage unserer Redaktion zum Thema: „Es fühlt sich gut an, wenn man nach der Winterpause gleich mit zwei Spielen ohne Gegentor startet. Das ist auch unser Anspruch. Wir haben unserer Meinung nach in der Vorbereitung noch zu viele Tore kassiert.“ Cheftrainer Murat Isik scheint mit Eisele, Marvin Jäger, Matthias Schmitz und Kike im Moment eine starke Viererkette gefunden zu haben – gegen Normannia Gmünd liefen zudem im Offensivspiel einige Dinge sehr gut.

Bekannte Spielweise

Das mannorientierte Verteidigen der Hausherren über den gesamten Platz wurde im Vorfeld bereits thematisiert. Unter Ex-Trainer Martin Braun praktizierte die TSG eben jene Spielweise noch selbst sehr erfolgreich. Eisele erläutert: „Es ist nicht einfach so eine Mannschaft zu bespielen. Wir haben das aber gut umgesetzt. Das Trainer-Team hat uns mit viel Input in dieser Woche gut vorbereitet, das hat geholfen.“ Eisele schlug zudem in die gleiche Kerbe wie Isik, der sich früher den beruhigenden zweiten Treffer gewünscht hätte.

Der Coach freute sich auf der Pressekonferenz: „Es fühlt sich unheimlich gut an, hier zu gewinnen. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen.“ Normannia-Coach Zlatko Blaskic gab zu Protokoll: „Ich fand die 1. Halbzeit relativ ausgeglichen. Wir verschulden einen sehr plumpen Elfmeter, das war nicht clever. Balingen hat super verteidigt, unsere Wechsel sind verpufft. Wir haben es probiert, sind aber auf eine Mannschaft gestoßen, die besser ist.“

Mannheim patzt

Zumindest ergebnistechnisch nicht besser als der 1. CfR Pforzheim war der VfR Mannheim am Wochenende. Balingens ärgster Kontrahent im Kampf um den Relegationsplatz ließ durch ein Gegentor in der 94. Minute zwei Punkte liegen. Bereits am Freitag ist der VfR in Fellbach gefordert, die TSG empfängt Essingen.

Eisele sagt abschließend: „Diese Siege machen Hoffnung, dass es so weitergeht. Wir werden weiter hart arbeiten, um das Beste herauszuholen.“