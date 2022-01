1 Nachdem sie im vergangenen Jahr ausfallen musste, konnte der Athletenbund Aichhalden jetzt wieder eine Skiausfahrt anbieten. Foto: ABA

Nachdem im letzten Jahr die Skiausfahrt der Aichhalder Ringer coronabedingt ausfallen musste, konnte diesmal die Reise nach Österreich angetreten werden. Alle 24 Teilnehmer erfüllten die geforderten Impfbedingungen.















Aichhalden - Nach der Anreise und dem Besorgen der Skipässe begaben sich die Teilnehmer sofort ins Skigebiet Golm in Vandans. Dort wurde von allen erfahrenen und weniger geübten Skifahrern und Snowboardern die Gelegenheit genutzt, sich für die nächsten Tage einzustimmen. Nach der Rückkehr am frühen Abend wurde zuerst das gemütliche Haus bezogen. Da man sich diesmal selbst versorgte, war es auch einiges an Arbeit, die mitgenommenen Lebensmittel und Getränke im Haus unterzubringen. Nach dem Abendessen bot sich die Gelegenheit, bis in die späte Nacht den Abend in geselliger Runde zu genießen.

Wechselnde Wetterbedingungen

Nach dem Frühstück tags darauf war das Skigebiet Hochjoch in Schruns angesagt. Trotz wechselnder Wetterbedingungen waren am Abend alle zufrieden mit dem Skitag. Das deftige Abendessen mit Gulasch, Spätzle und Salat wurde kräftig genutzt um für den Partyabend vorzubeugen.

Am dritten Tag begaben sich die Teilnehmer ins Skigebiet Silvretta Nova. Das weitläufige und große Gebiet wurde auch diesmal vielseitig genutzt, was auch einige konditionsmäßig an ihre Grenzen brachte. Nachdem das Abendessen erledigt war, bedankten sich die Teilnehmer noch beim Küchenteam Lothar Bantle, Birgit Bantle, Sabine Klausmann und Myriam Ehrlich für die hervorragende Verpflegung und Ihren Einsatz.

Dank an Klaus Ehrlich

Da Klaus Ehrlich seit mehreren Jahren diese Skiausfahrten für den ABA organisiert, bedankten sich alle nochmals für die perfekte Organisation und baten darum dies auch nächstes wieder zu übernehmen. Gleichzeitig war man sich einig es zu versuchen diese urige Unterkunft nochmals anzumieten. Auch an diesem Abend war natürlich wieder eine zünftige Hüttengaudi angesagt.

Teilnehmerin verletzt sich

Am Sonntagmorgen wurde nach dem Frühstück zuerst das Haus geräumt und alles wieder in den Fahrzeugen verstaut Auch diesmal fuhr die Gruppe in das Skigebiet Silvretta Nova. Bei 30 Zentimeter Neu- und Pulverschnee fand man laut Mitteilung hervorragende Bedingungen vor, was zur Begeisterung Anlass gab. Man wollte sich um 16 Uhr an den Fahrzeugen treffen um die Rückreise anzutreten, was fast gelang: Einer der Teilnehmerinnen verletzte sich bei der letzten Talabfahrt bei einem Sturz und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dort wurde der Handgelenksbruch sofort operativ behandelt und sie konnte die Rückreise nach Aichhalden mit der Gruppe antreten.