Diese Maßnahmen setzen die Behörden am Tannheimer Kreuz um

1 Das Tannheimer Kreuz ist erneut Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls geworden. Nun sind mehrere Maßnahmen angedacht, um die Sicherheit zu erhöhen. Foto: Marc Eich

Vier Schwerverletzte gab es jüngst nach einem Zusammenstoß am unfallträchtigen Tannheimer Kreuz zu beklagen. Auch die Behörden haben die Situation vor Ort im Blick und setzen verschiedene Maßnahmen um.









„Schon wieder dort“ dürfte eine der Reaktionen von Tannheimern gewesen sein, die von dem schweren Verkehrsunfall erfahren haben, der sich am Mittwochabend an der Landstraße in Richtung Wolterdingen ereignet hatte.