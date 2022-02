1 Eine der engeren Stellen auf der Strecke Schiltach – Schramberg. Hier verläuft der Radweg auf der alten Bahntrasse. Dann kommt ziemlich schnell der Bach. Foto: Wegner

Schramberg/Schiltach - Ist eine Stadtbahn zwischen Schiltach und Schramberg überhaupt möglich? Mitglieder des Fahrgastverbands Pro Bahn diskutierten mit einigen interessierten Zuhörern hinsichtlich der Machbarkeit.

Bei der Vorstellung durch Armin Fenske von Pro Bahn wurde deutlich, dass es nicht einfach sein wird, hier eine Reaktivierung zu erzielen. "Ich sehe schon, da brauchen wir einen Ortstermin, da führt kein Weg dran vorbei", meinte Moderator Matthias Beß, da viele der Zuhörer die genaue Situation so nicht kannten. Indes Pro Bahn ist zufrieden mit dem derzeitigen Stand des Projekts. Fenske schränkte ein, dass in seiner "Machbarkeitsstudie" auch hinsichtlich der Kosten nur Näherungswerte eingetragen werden konnten, weil das Jahresende vergangenen Jahres der letzte Zeitpunkt für eine vom Land geförderte Untersuchung gewesen sei. Erst dann diese vertiefende, professionelle Untersuchung könne genauere Erkenntnisse bringen.

Anschluss an Strecke nach Offenburg möglich

Abgelaufen ist Fenske die Strecke noch nicht, er kennt sie nur aus Karten und vom Vorbeifahren mit dem Bus.

Da der Bund Reaktivierungen mit 90 Prozent fördere, sah Fenske eine Chance, das einzige Mittelzentrum Baden-Württembergs ohne Bahnanschluss an die Strecke nach Offenburg anzuschließen.

Neues Thema gegenüber bisherigen Informationen war die Frage der einsetzbaren Fahrzeuge. So könnte es erforderlich sein, ähnlich wie bei der Stuttgarter Straßenbahn im Außenbereich 55 Zentimeter hohe Bahnsteige zu bauen, "die nicht schön" seien – vor allem nicht in der Innenstadt. Thema in der anschließenden Diskussion war dann auch die Frage, wie und ob der bestehende Radweg und die Eisenbahntrasse überhaupt gemeinsam Platz an schmalen Stellen haben.