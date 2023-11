1 Die automatische Türe zum Foyer sowie eine benachbarte Scheibe sind im „Bärengässle“ von den Unbekannten mit einem Stein beschädigt worden. Foto: Dieterle

Sowohl am Eingang zum Foyer des Saalbaus Bären wie auch an einer Bushaltestelle in der Schillerstraße wurden am Wochenende Scheiben mutwillig beschädigt.









Gleich zweimal wurden am Wochenende in der Schramberger Talstadt Scheiben eingeworfen. Vermutlich in der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Sachbeschädigung in der Schillerstraße begangen.