1 Migrations-Staatssekretär Siegfried Lorek (rechts) nutzte den Besuch in der Flüchtlings-Unterkunft des Landkreises in Calw-Wimberg, um sich vor Ort ein Bild von der Unterbringung der Geflüchteten – in diesem Fall aus Syrien – zu machen. Foto: Kunert

Landrat Helmut Riegger hatte es in den Haushaltsberatungen des Kreises angedeutet: Die Flüchtlingszahlen ziehen an, der Aufwand steigt. Weshalb Riegger den Migrations-Staatssekretär Siegfried Lorek nach Calw eingeladen hatte. Dessen Botschaft: Das Land übernimmt alle Kosten.















Kreis Calw - Das mit der Zahlung könnte am Ende "etwas länger" dauern, weil das Land diese Kosten "spitz" abrechne – was meint: Nur die tatsächlich vom Landkreis geltende gemachten Kosten werden auch auf Cent und Euro genau ausgeglichen, was stets mehr Aufwand darstellt. "Das Land finanziert das", so Migrations-Staatssekretär Siegfried Lorek wörtlich beim gemeinsamen Besuch mit Riegger in der Flüchtlings-Unterkunft des Kreises in Calw-Wimberg.

Was den Calwer Landrat sichtlich freute – aufgrund des bereits auch ohne die Kosten aus der Flüchtlingsbetreuung extrem unsicheren Haushalts für 2022. Er sei froh, so Riegger, dass der Staatssekretär "klare Worte gefunden hat, dass wir unterstützt werden". Denn seit ein paar Monaten registriert man auch im Kreis Calw, dass – vor allem im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt an der polnischen Grenze zu Belarus – wieder deutlich mehr Flüchtlinge hierher kommen. Waren es etwa im September noch 17 Personen, die vom Land von deren Erstaufnahme-Station an den Landkreis weitergeleitet wurden, sprang die Zahl im November auf 47 hoch.

Aufs gesamte Land hochgerechnet, waren das im September 1700 Asylsuchende. Im Oktober dann 2900, von denen 1900 im Land verblieben seien – der Rest wurde wieder auf andere Bundesländer verteilt. Doch im November seien dann 2800 Flüchtlinge in Baden-Württemberg neu angekommen. "Das sind ganz andere Dimensionen als 2015", als das Land mehr als 100 000 Flüchtlinge im Jahr zu versorgen gehabt hätte, so Lorek. Aktuell liege man aufs Jahr hochgerechnet bei Zahlen zwischen 15 000 und 20 000 Personen.

Herausforderung für Landkreise

Trotzdem steigen die Herausforderungen für die Landkreise. So könnten die zur Verfügung stehenden Wohnplätze aktuell nur zu etwa 70 Prozent genutzt werden, um zum Beispiel ausreichend Kapazitäten für Quarantäne-Situationen vorhalten zu können. Allerdings, so würdigte auch der Migrations-Staatssekretär, sei man hier im Landkreis Calw besser aufgestellt als in anderen Landkreises.

Laut Ankündigung von Sozialdezernent Norbert Weiser wird man zuletzt an die Erlacher Höhe vom Kreis aus vermietete Plätze in den Wohnunterkünften des Kreises zum neuen Jahr wohl kündigen müssen, um diese wieder für die Flüchtlingsunterbringung selbst nutzen zu können.

534 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften

Insgesamt halte der Landkreis aktuell 534 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften wie in Wimberg vor. Diese befänden sich noch in Bad Liebenzell, Nagold, Neubulach, Wildberg und eine weitere in Calw an der Hengstetter Steige, wo im Moment aber ausschließlich Spätaussiedler untergebracht seien. Belegt seien 374 Plätze, davon 348 Flüchtlinge und 26 Spätaussiedler. Davon gehörten wiederum 130 Personen zu rund 30 Familienverbänden, der Rest seien Einzelpersonen.

Den größten Teil der Flüchtlinge machten aktuell Syrer (90) aus, gefolgt von Nigeria (38), Irak (30), Türkei (25), Russland (19), Afghanistan (15), Togo (13), Algerien, Gambia und Iran (je neun), Kamerun (acht) sowie aus weiteren elf Staaten. Bei 22 Personen sei die Staatsangehörigkeit ungeklärt.

Günter Stricker vom Arbeitskreis Asyl berichtete, dass auch das Ehrenamt versuche, sich wieder auf die veränderten Zahlen einzustellen. Positiv sei die Situation, die Geflüchteten hier in der Region in Arbeit zu bringen – der Arbeitsmarkt habe dieses Potenzial geradezu "aufgesogen".

Schwierige lage am Wohnungsmarkt

Sehr viel schwieriger sei dagegen die Situation auf dem regionalen Wohnungsmarkt geworden. "In den Jahren 2016 und 2017 ging das noch sehr gut", so Stricker. Doch seitdem "stockt es" sehr. Zudem seien "die Preise explodiert" für Mieten.

Besondere Herausforderung im Moment, das stellte Astrid Häuber klar, neben Nicole Mann eine der beiden kommissarischen Leiterinnen der Abteilung Integration und Flüchtlinge im Landratsamt, und hier Teamleiterin für Flüchtlingsbetreuung sowie Integrationsmanagement, sei in der aktuellen Corona-Krise die Impfquote bei den Geflüchteten – denn die liege derzeit bei nur 40 Prozent. Zwar steige die Impfbereitschaft auch bei den Flüchtlingen, allerdings, so Staatssekretär Lorek, der von einer Forderung der Landkreise berichtete, nur geimpfte Personen den Kreises zuzuweisen: "Wenn die Menschen zu uns kommen, werden sie zuerst gegen Masern und Röteln geimpft und dann muss bis zur nächsten Impfung mindestens zwei Wochen Abstand sein." Man arbeite aber daran, auch in Bezug auf die Corona-Impfungen die Quoten schnellstmöglich zu erhöhen.