1 Coole Sprünge sind ihr Markenzeichen: Emma Weiß. Foto: fcza

Der SWR hat vor Kurzem über die Weltklasse-Ski-Freestyle-Springerin Emma Weiß aus Albstadt berichtet – jetzt gibt es Gelegenheit, sie zweimal im TV zu bewundern.















Vor Kurzem kam Ski-Freestyle-Springerin Emma Weiß aus Albstadt groß raus: Der SWR berichtete über sie als mögliche Olympiakandidatin, über ihr Sommertraining, ihre Erfolge im vergangenen Winter und über ihren Werdegang. Darin eingeschlossen war auch ein Besuch in der Ballettschule ihres Vaters Armin, in dem Emma Weiß spezielle Koordinationsübungen absolviert.

TV-Zuschauer begeistert

Der Beitrag kam bei den Zuschauern so gut an, dass nun am Freitag während des Mittagsmagazins (13 bis 14 Uhr) in der ARD der Beitrag wiederholt wird, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Sendung, "da schieben sie den Sport offenbar immer hin", berichtet Emma Weiß, die noch eine weitere Neuigkeit auf Lager hat.

Zum ersten Mal live im Studio

Am kommenden Montag wird sie zum ersten Mal in ihrer Karriere live im Studio zu sehen sein – in der Landessschau im SWR (18.45-19.30). "Das wird so rund um 19.15 Uhr sein, wo wir so ein bisschen quatschen", sagt Emma Weiß ein bisschen aufgeregt. Wenn sie ihren Live-Auftritt jedoch genauso souverän abspult wie ihre Sprünge, gibt es zu Nervosität jedoch keinen Anlass.