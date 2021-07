1 Auch diesen Hundewelpen stellte die Polizei beim Zugriff am Sulzer Kreuz am Samstag sicher. Foto: Polizei

Lahr - Erneut hat die Polizei mutmaßlich illegalen Handel mit Hundewelpen gestoppt. Am Sulzer Kreuz wurde am Samstag ein 44-Jähriger erwischt, der Zeugen aufgefallen war. Ein weiterer Fall aus dem vorigen Jahr wird von der Polizei noch untersucht.

Vor einem Jahr flog im Kinzigtal und in Mahlberg eine Hundehändler-Bande auf, die illegal mit Zwergspitz-Welpen gehandelt haben soll. Dringender Tatverdacht bestand gegen eine Frau und zwei Männer. Polizei und Landkreis stellten bei ihnen diverse Tiere sicher.

Doch die Nachfrage nach jungen Hunden nimmt nicht ab und hat sich in Pandemiezeiten sogar noch erheblich gesteigert, zeigen die Hundehalterzahlen aus Lahr. 2020 kletterte die Zahl der behördlich registrierten Hunde in der Stadt mit 1782 Tieren auf Rekordhöhe. Ein absoluter Höchststand. Für 2021 rechnet das Rathaus nochmals mit einer Zunahme. Die hohe Nachfrage treibt die Preise für Zuchthunde in die Höhe und das lockt weiterhin Kriminelle an.

Zeuge alarmiert die Polizei

Nun ging der Polizei am Samstag gegen 14 Uhr ein weiterer Händler mit mutmaßlich illegal angebotenen Jungtieren ins Netz. Einem Bürger war ein Mann aufgefallen, der am Sulzer Kreuz der B 3 zwischen Kippenheim und Lahr mehrere Welpen im Kofferraum seines Wagen hatte. Der Zeuge informierte die Polizei, diese kontrollierte den Verdächtigen und siehe da: Es bestätigte sich laut Polizei der Verdacht, dass der Mann mit den Jungtieren regen Handel getrieben haben dürfte. An seiner Wohnadresse konnte im Anschluss ein weiterer junger Vierbeiner in Obhut genommen werden. Wo der Mann wohnt, blieb zunächst unklar. Gemeldet sei er hier in der Region nicht, hieß es auf LZ-Nachfrage von der Polizei. Er habe aber zumindest einen persönlichen Bezug in den Raum Lahr.

Um die insgesamt fünf von den Beamten sichergestellten Hunde kümmert sich nun das Lahrer Tierheim. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch das Veterinäramt des Ortenaukreises wurde über den Vorfall informiert.

Im Welpenhandel-Fall aus Mahlberg und Haslach sind die Ermittlungen nach LZ-Informationen auch nach einem Jahr noch immer nicht abgeschlossen. Offen bleibt, ob und wann es zur Anklage gegen das Trio kommt oder ob die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl beantragt, also eine Geldstrafe für den mutmaßlich illegalen Handel. Eingebunden in den Fall waren 2020 Beamte der Polizeihundestaffel, die auch beim Aufgriff vom Wochenende involviert waren. Derweil verweist die CDU-Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac auf Tipps des Landwirtschaftsministeriums (siehe Info).

Vor dem Kauf gut aufpassen

Hundekäufer sollten sich vor dem Tierkauf genau informieren. Anzeichen für unseriöse Angebote gebe es einige, weiß die Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac aus Wolfach. Hundewelpen, die in den ersten Lebenswochen unter schlechten Bedingungen gezüchtet und gehalten wurden, könnten das oft nie wieder aufholen. "Sie sind häufig krank und verhaltensgestört und brauchen kostspielige Behandlungen." Kovac verweist auf entsprechende Tipps des Landwirtschaftsministeriums. Dieses rät, beifolgenden Anzeichen die Finger vom Kauf zu lassen:

- Fehlende Angaben, etwa zum Alter der Welpen, zur Rasse oder zu Impfungen.

- Anbieter treten anonym auf oder haben verschiedene Rassen im Angebot.

- Verkäufer bieten eine Lieferung oder eine Übergabe an willkürlichem Treffpunkt an.

Wer einen Welpen kauft, sollte deshalb vor allem auf die folgenden Punkte achten:

- Die Welpen sollten vor Ort beim Züchter gekauft oder aus einem Tierheim übernommen werden.

- Das Muttertier sollte beim Kauf anwesend sein.

- Die Welpen sollten nachweisbar geimpft und älter als acht Wochen sein.

- Ein Kauf sollte grundsätzlich gut vorbereitet werden und nicht spontan erfolgen.